Martín García disfruta en Gijón
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El Teatro Jovellanos acogió en la tarde de este martes un recital del pianista gijonés Martín García García. El público disfrutó de un concierto en el que García hizo un repaso por algunas de sus obras . Esta cita, englobada en el Festival de Piano, llega en un año en el que el artista pretende sacar "Chopin and His Echo", un unevo ábum que siga consolidando su carrera como uno de los pianistas con más proyección internacional.
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