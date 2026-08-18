La Muestra de Cine Documental de Gijón, en marcha
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La quinta edición de la Muestra de Cine Documental de Gijón arrancó este martes en la antigua Escuela de Comercio con las proyecciones "Orchaíta, más allá de la copla" y "Canciller. El templo del rock", dos títulos que el público pudo disfrutar de forma gratuita. Además de participar en el festival, que se prolongará hasta el próximo 21 de agosto, también fue el estreno de ambos largometrajes en Asturias. En la imagen, los asistentes.
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