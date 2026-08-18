Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
Dasar Gestión Patrimonial, que agrupa a los inversores que compraron el edificio a la familia Ortiz, ofrece el espacio hostelero que tiene en alquiler el grupo Gavia
S. F. Lombardía / A. R.
Pocos locales comerciales son tan singulares e identitarios como el Café Dindurra en Gijón. A ese espacio del paseo de Begoña que ha vivido siempre ligado al teatro –antes Dindurra, hoy Jovellanos– y considerado uno de los conjuntos más representativos que el arquitecto Marino Marín realizó en la ciudad en el cambio de siglo, con su singular decoración de escayola en sus techos y sus muchas tertulias ciudadanas dándose el relevo, le acaban de poner precio: 2,1 millones de euros.
Los nuevos propietarios, un grupo de inversores que hace ocho meses compraron el edificio –y otro anexo con el que hace manzana– a la sociedad Ortiz Sobrinos, han puesto a la venta el café. Una operación con la que lograrán caja para llevar adelante el proyecto de construir pisos de lujo en las plantas superiores.
El café lleva más de diez años arrendado al Grupo Gavia, uno de los buques insignia del ocio y la gastronomía regional, y todo ese tiempo en explotación. Y con un acuerdo en vigor entre los anteriores propietarios y el grupo hostelero que aún se prolongará cerca de una década.
Como bien recuerdan los propietarios actuales en el portal inmobiliario donde ayer se puso a la venta el Dindurra, son "más de 120 años de historia en activo". Porque el Café se fundó en 1901 como ambigú del entonces Teatro Dindurra y los años lo convirtieron en "una institución de la vida social y cultural" de Gijón.
En torno a 1930 se planeó una profunda remodelación del café Dindurra que llevó adelante Manuel del Busto, que fue quien transforma el negocio "en una instalación moderna con todas las comodidades del momento y caracterizada por una vanguardista estética Art Decó, cuya singular ornamentación en escayola es ejecutada por el escultor Pepín Morán. Decoración, mobiliario y equipamientos convierten al Dindurra en el mejor café de Gijón y en una de las salas más notables del país", replican los promotores para interesar la venta. También recuerdan que por sus mesas "pasaron figuras como Federico García Lorca o Concha Velasco, y durante generaciones fue el gran café de encuentro del centro de Gijón".
Otra rehabilitación integral le llegó hace algo más de una década, cuando tras un cierre temporal que casi causa trauma en la ciudad, el arquitecto Antonio Fernández Morán devolvió al Dindurra a su esplendor de antaño.
La operación de venta se jalea, precisamente, por ser "un activo en rentabilidad", indican los promotores, aludiendo a ese contrato de arrendamiento en vigor "y rentabilidad bruta del 5,5 % desde el primer día". La operación comprende exclusivamente la venta del inmueble, no del negocio, lo que supone, añaden, "una oportunidad verdaderamente escasa para inversores patrimonialistas, family offices y sociedades de inversión".
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