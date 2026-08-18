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Una pelea entre latinoamericanos a pie de playa desata un amplio operativo policial en Gijón

Los agentes detuvieron a un joven mayor de edad implicado en los hechos, que generaron un gran revuelo

Enorme revuelo en Gijón por una pelea en el espigón de Talasoponiente.

Enorme revuelo en Gijón por una pelea en el espigón de Talasoponiente.

Nico Martínez / Marcos León

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Nico Martínez

Gran revuelo en los alrededores de la playa de Poniente por una pelea a plena luz del día. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron en torno a las siete de la tarde de este martes al espigón de Talasoponiente tras recibir el aviso de una reyerta entre varios jóvenes latinoamericanos. Finalmente, los agentes detuvieron a uno de los implicados.

Según las fuentes consultadas, en la pelea estuvieron involucrados varios jóvenes de origen latinoamericano. Antes de la llegada de la Policía Nacional, algunos consiguieron huir del lugar de los hechos. Los agentes tomaron los datos de algunos de los implicados, todos ellos mayores de edad, y detuvieron a uno de ellos.

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El conflicto se produjo, según estas mismas fuentes, a causa de un robo y otras rencillas previas que tenían algunos de estos jóvenes. Hasta el lugar de lo ocurrido llegaron hasta cuatro vehículos de la Policía Nacional. En el espigón de Talasoponiente se generó un importante revuelo al ocurrir la pelea y con la intervención de los agentes.

Noticias relacionadas y más

Esta no es la primera detención que se produce en los últimos meses a causa de reyertas. A finales de mayo, la Policía Nacional detuvo a tres hombres, uno de nacionalidad española y otros dos extranjeros, por presuntamente haber apuñalado a tres personas en la popular zona de ocio gijonesa de Fomento. Asimismo, en junio hubo un detenido por atentar contra la autoridad en una reyerta que se originó en el entorno de la calle Emilio Villa, con varias personas de origen dominicano implicadas.

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