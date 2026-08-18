Una plaza con "un ambiente único" en el cierre de la feria taurina de Gijón

Una novillada entretenida puso el broche a cinco días de toros en El Bibio. Lacita de ayer fue para muchos momento de hacer balance. Clara Basque lo tiene claro: "ha sido maravillosa porque han venido figuras como Morante, que ha salido por la puerta grande y Roca Rey ha sido espectacular también; esto para Gijón es un orgullo". "El Bibio tiene una esencia muy taurina. Es un poco el ambiente que refleja Gijón, los toros", aportaba, por su parte, Claudia Alonso.

La juventud sin duda ha tenido un papel protagonista durante estos días. Adán Pérez, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Asturiana, explicó que la entidad nació hace dos años con un objetivco claro: "promover la tauromaquia entre los más jóvenes". Durante estos cinco días ha quedado claro que los encuentros empiezan mucho antes de que se abran las puertas, "ya desde por la mañana venimos y comemos todos juntos". Angela Martínez, por ejemplo, llegó con un grupo de seis amigas y afrontaba por primera vez una novillada. "Es la primera vez que venimos a los novilleros", confesó. Su balance de la feria es positivo y señala especialmente dos ingredientes: "Lo que más me ha gustado es poder ver a Roca Rey y estar con mis amigas y poder pasar tiempo con ellas". Diego Jiménez, por su parte, se estrenó ayer en los toros, mientras que su hermano Alejandro ya había acudido en otras ocasiones. "Nuestro padre suele venir y queríamos que mi hermano viniera por primera vez y así pasamos tiempo en familia", explicó.

Desde San Sebastián llegó Gabriel Benguria para vivir por primera vez la Feria de Begoña. "Me ha encantado la plaza y su ambiente, me ha sorprendido mucho", aseguró un aficionado al que el ciclo le supo a poco. "Que haya un día más", confesó entre risas, porque "solamente con el ambiente que hay aquí, ya merece la pena".

Noticias relacionadas

Una idea que comparte Nicolás Díaz, que destacó precisamente aquello que sucede alrededor del ruedo. "Lo que más destacaría de esta feria es el ambiente, es un ambiente único, no lo ves en otras plazas", confesó junto a su amigo Nicolás Tamargo. Para ambos, el ciclo taurino ha ofrecido distintas maneras de acercarse a la fiesta y, como resumió Tamargo, "al final esta feria es algo que tienes que vivir, es cultura de España".