El PSOE exige mejoras y acondicionar el parking de Santa Cruz
Asfaltar la zona, instalar contenedores y habilitar servicios para autocaravanas, peticiones socialistas
d. t.
El concejal socialista José Ramón Tuero reclamó este martes al Ayuntamiento que acondicione el aparcamiento junto al campo de fútbol de Santa Cruz. Denuncia que la explanada y el acceso desde la rotonda del Arbeyal están sin asfaltar y cubiertos de zahorra. Además, Tuero pide instalar contenedores y servicios para autocaravanas y furgonetas. "No cuenta con los servicios más básicos y esto está provocando que se acumulen residuos en los alrededores", criticó ayer. También reclama aclarar el futuro del espacio.
El edil señaló que el Consistorio habilitó en el lugar un aparcamiento durante la Semana Negra, pese a que un año antes había rechazado acondicionarlo alegando que no era municipal. El concejal considera que el Ayuntamiento debe intervenir para garantizar "la seguridad, la limpieza y salubridad" de la zona.
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