Los vecinos de Gijón organizan una marcha el 4 de octubre para homenajear a Alejandro Catrain
La cita, que partirá del Náutico, llevará por lema "Movilidad sostenible para todas las personas"
La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón impulsará el 4 de octubre la segunda edición de la marcha "Gijón Respira", que este año servirá además para homenajear a Alejandro Catrain, el histórico vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), fallecido en febrero tras una intervención quirúrgica en Burgos.
Aunque la FAV dará este martes más claves sobre la marcha, ya ha adelantado que la cita saldrá a las 12.00 horas desde los Jardines del Náutico y llevará por lema "Movilidad sostenible para todas las personas".
Asimismo, los responsables de la FAV han destacado que a través de esta marcha buscan realizar "un reconocimiento del movimiento vecinal a su trayectoria, su compromiso con la accesibilidad universal y su defensa de los derechos de las personas con discapacidad".
Entre los participantes en la presentación de este martes estarán el exjugador del Sporting, Cote Valdés, y la jugadora del Telecable Hockey Club, María Igualada.
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