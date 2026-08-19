Aparcar en verano en el barrio gijonés de La Arena, una odisea para vecinos y visitantes: "Encontrar sitio es como que te toque la Lotería"

El barrio de La Arena, en verano, implica un soberano desafío para vecinos y conductores que deciden aparcar, o al menos intentarlo, en superficie. Su céntrica ubicación, la proximidad de la playa de San Lorenzo o del casco histórico... Varios factores influyen para que agenciarse un estacionamiento durante estos meses se convierta, en ocasiones, en un acto de fe. "Es horrible, pero más allá del verano también es complicado", sostienen los habituales de la zona, para quienes la alternativa, además de los parkings subterráneos, es armarse de "paciencia" hasta que emerge la fortuna.

"Es como te toque la Lotería", comentaba este lunes Vidal Torre sobre encontrar un hueco en La Arena para dejar su vehículo. Lo decía tras aparcar de aquella manera en la calle Aguado para, precisamente, echar la Primitiva en una administración. Una de las circunstancias que acentúa la dificultad para estacionar radica en la antigüedad de muchos de los bloques, carentes de garajes propios. "Es uno de los problemas", señaló Vidal Torre, vecino de Somió, que confía en que, con la conclusión de la Semana Grande y la Feria de Muestras, la complejidad para aparcar baje. "Esperamos que ahora sea un poco más fácil; estos días ha sido imposible", remarcó.

Quienes circulan por La Arena a la caza de un lugar de aparcamiento comparten ciertas características. Van a una velocidad reducida, miran constantemente a un lado y otro por si aparece una oportunidad. "El otro día estuve media hora para encontrar un sitio", indicó Juan Antonio Sánchez, residente en Torrejón de Ardoz pero con piso en Gijón. Y que cuenta con una tarjeta para personas con movilidad reducida que ofrece ventajas a la hora de estacionar. "La solución es difícil porque no hay aparcamientos en los edificios y los garajes públicos están todos ocupados", aseveró Sánchez.

Furgonetas de reparto subiéndose a las aceras por unos instantes o conductores aprovechando cualquier esquina son imágenes frecuentes en el barrio, donde aparcar vale su peso en oro. Hay quienes ya, dada su experiencia, evitan el dar vueltas por las calles en busca de un sitio. El avilesino Javier Cerezo, que acude a Gijón una vez a la semana para sesiones de rehabilitación tras someterse a una operación, es uno de esos casos. No obstante, este lunes le sonrió la suerte en la calle Ezcurdia. "Suelo tirar directamente al parking; aquí la situación era mucho mejor antes del verano", subrayó Cerezo.

La odisea de aparcar en verano en La Arena, en imágenes / Marcos León

"Normalmente hay que dar bastantes vueltas y a veces toca aparcar casi llegando a El Molinón", declaró Pilar Fernández, de Noreña, que va asiduamente a La Arena al tener familia allí. Estos últimos días, con la ciudad en plena vorágine festiva, el reto de estacionar ha sido todavía mayor. "Entre vados, contenedores y obras... todo se complica", recalcó Fernández, para la que soluciones mágicas no hay. "Hay que tirar de paciencia y encomendarse a cualquier santo que se te ocurra", bromeaba la conductora tras lograr un preciado lugar en la calle Canga Argüelles.

Los vecinos del barrio son los primeros que saben de esta problemática sobre ruedas. "En verano es difícil, hay muchos visitantes y hay que buscar donde sitio donde se pueda", manifestó Wilson Díaz, que afirmó que los fines de semana son el peor momento. Por los eventos, los conciertos, las fiestas... "Esto pasa en otras zonas de Gijón, pero aquí se concentra más", proclamó Díaz, que o bien estaciona en carga y descarga en los horarios permitidos o persigue el milagro en los aparcamientos "normales". Conseguir esto último en La Arena, estas últimas semanas, ha sido poco menos que una hazaña. Ahora, con el final de la Semana Grande y la Feria de Muestras, los conductores anhelan un respiro, deseando que aparcar no sea misión imposible.