Carlos Zúñiga, empresario taurino: "He visto muchísimos jóvenes; la tauromaquia está de moda y no se puede ir contra eso""

Con la satisfacción de haber propiciado una feria de Begoña en la que se han cortado 17 orejas –y cinco salidas a hombros– y en la que muchos jóvenes y niños han acudido a El Bibio, Carlos Zúñiga González (Valladolid, 1977) aspira a seguir al frente del coso las próximas dos temporadas como responsable de Circuitos Taurinos, gestora de la plaza desde 2002. Tiene claro que pedirá la prórroga al Ayuntamiento.

¿Satisfecho con la feria?

Muy contento, el balance es muy positivo. Se ha desarrollado todo con máxima normalidad, con máxima seriedad y con máximo rigor. El público ha estado a la altura, no solo en cuanto a asistencia, también en cuanto a sensibilidad y a paladar. Hay que recordar que el público de Gijón resulta un poco frío en determinados momentos, pero se ha emocionado en distintas fases de la lidia en estos cinco días.

¿Más público este año?

Hemos incrementado en torno a las 3.000 personas este año. Es la mejor situación que podemos encontrarnos actualmente y, además, ha subido el número de abonados. La tauromaquia está de moda de nuevo. Todos los ataques que hemos sufrido, no solamente en esta ciudad, sino a nivel nacional, ha hecho un efecto boomerang y se ha revertido la situación. La gente quiere acudir a aquello que se quiere prohibir.

¿Y gente joven?

He visto muchísimos jóvenes en la plaza. No solo en la novillada del lunes, sino en todos los espectáculos. Lo que más me reconforta, sobre todo, es que se han divertido, se han visto cosas muy interesantes y es lo que hace que la gente tenga ilusión para volver en siguientes ediciones.

Pues en Asturias hay quien quiere prohibir el acceso de los menores…

Ya he dicho en varias ocasiones que no soy político, no vengo a legislar, pero esta feria ha permitido ver a muchísimos jóvenes y menores de 16 años en la plaza. Muchísima gente que ha pasado por taquilla queriendo comprar entradas para menores, que se preocupaban por preguntar si los menores pagaban, que han pagado sus entradas para niños con 5 o 6 años. La gente quiere engancharse a los toros, es un momento de ilusión, de gozo. Nadie sabe lo que pasará en el futuro y no soy yo el que lo tiene que decidir, pero sí recomiendo que se piense mucho porque ahora mismo estamos de moda y las modas no se puede ir contra ellas.

Cinco puertas grandes y 17 orejas.

Se me hace poco el número de orejas y se me hace poco el número de puertas grandes para la cantidad de faenas bonitas y toros embistiendo que ha habido. Pero bueno, hay que contar también con el factor suerte y ha habido muchísimos pinchazos y fallos con la espada, por lo que se ha reducido las puertas las puertas grandes y las orejas. Mas allá del contexto numérico, ha habido cosas magníficas a lo largo de los cinco días de toros y es con lo que de verdad se queda la afición.

¿Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Roca Rey son los nombres propios de la feria?

Sí, sin duda. A Roca Rey le he seguido muchas ferias este año y la del 16 de agosto en El Bibio ha sido una de sus grandes tardes. Se le vio rotundo, inspirado, le salía todo. Y se ha ido feliz, que es lo que al final al cabo todos los aficionados queremos, disfrutar con él y que él disfrute en esta plaza. Y, por supuesto, la memorable tarde del 15 de agosto de 2026 con Morante y Aguado se recordará por muchos con el paso del tiempo, como aquella memorable de encerrona de Perera, los seis toros de El Juli o la de Joselito, en la que estuvo casi a punto de cortar un rabo. Son hitos que marcan el destino de una plaza y que la gente siga queriéndose aficionar y abonar a esta plaza.

Fue más espectacular la faena a su primer toro, pero en el sexto quizás se vio la mejor versión de Roca Rey.

Sí, sin duda. El toro más fiero de la feria le ha tocado a Roca Rey. Curiosidades… para cuando dicen que las figuras vienen a acomodarse y a pasar el rato en las ferias de segunda, pues ese toro era para estar al máximo nivel y Roca Rey lo estuvo. Emocionó y si hubiera matado a la primera, quién sabe si no le hubieran pedido el rabo.

Arrancó la feria con la puerta grande de Álvaro Lorenzo y una corrida de La Quinta que, a pesar de llevar una temporada floja, le embistieron dos toros en Gijón.

El cuarto y el sexto de La Quinta fueron dos toros de altísima nota, incluso alguno merecedor de premios por los distintos jurados de las peñas taurinas de la ciudad. Otro toro muy bueno también fue el primero, y luego tres toros que bajaron un poco la nota de la corrida, pero en general, creo que mantiene vivo el crédito en esta plaza. Al igual que Núñez del Cuvillo y la Ventana del Puerto que han echado dos corridas extraordinarias. Y la novillada de La Cercada que también rayó a gran nivel.

¿Quiere decir van a repetir las mismas ganaderías en 2027?

Lo primero que debo decir es que el contrato de concesión en vigor finaliza ahora y tengo dos años de prórroga que evidentemente solicitaré en breve al Ayuntamiento. Si logro la confianza del gobierno local, en mi idea está que tres ganaderías estén seguro el año que viene. Al margen de la corrida de rejones, estoy muy contento en el apartado ganadero. El público siempre ha sido muy crítico con esta empresa y otras y que creo que en estos años hemos subido el nivel y ahí están los resultados en el ruedo.

La feria se cerró con triunfo en la novillada. Sergio Rollón, que sustituyó a Álvaro Serrano, abrió la Puerta Grande.

Fue una sustitución muy acertada. Me alegro mucho por él, que el año pasado tuvo uno de los percances más serios de la temporada y quizás de muchas décadas. Estuvo a punto de perder la vida en el ruedo y en Gijón estuvo a grandísimo nivel. Igual que el nivel que manifestaron y mostraron Emiliano Osornio y Samuel Castrejón, que fue una pena que no mataran con acierto sus ejemplares porque dejaron momentos estelares en este ruedo.

Coincidía con el partido del Sporting, día laborable, fuera de Semana Grande… Todo a la contra.

El abonado que también va a El Molinón colocó su entrada por respeto a la novillada. Incluso hubo compra en taquilla. Así que el balance en el conjunto general de la feria muy positivo, incluso económicamente también.

¿Ya les ha pedido a las figuras que reserven la fecha de agosto para Gijón el próximo mes de agosto?

Quiero ponerme con este tema en seguida, evidentemente me pondré en contacto con la concejalía de Relaciones Institucionales, de quien depende esta concesión administrativa, y a partir de ahí, pues solicitaré la prórroga que espero que sea atendida y concedida lo antes posible para reservar las fechas, porque como decía son días complicados.

En El Bibio hay una placa más. En recuerdo a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo.

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Fue una aficionada estelar, con la que ha crecido la feria de Begoña. Exigente y a veces intransigente. La hemos echado muchísimo de menos este año, tanto a ella como a Edu Fanjul, dos aficionados insignes de esta plaza. Desde luego, yo he notado su fuerza para que todo saliera como todos deseábamos.