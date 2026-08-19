Cinco puertas grandes, 17 orejas y la histórica tarde de Morante y Aguado como balance de la feria taurina de Gijón

Con 17 orejas cortadas, cinco puertas grandes –y la sensación de otras muchas perdidas por la espada– y más público en los tendidos. Este es el balance principal de una feria de Begoña que ha tenido como nombres propios los de Pablo Aguado, Morante de la Puebla y Roca Rey. Un ciclo que siempre será recordado por la nueva placa que luce en El Bibio en homenaje a Pilar González del Valle, la marquesa de la Vega de Anzo.

1 La torería y pureza de Pablo Aguado.

El torero sevillano dio una lección de pureza frente a un gran toro de Núñez del Cuvillo, en una faena de temple exquisito y naturalidad que ya queda para siempre en la historia de El Bibio. Su elegante concepto del toreo permitió a los aficionados vibrar con una gran obra que generó hasta una tímida petición de rabo. Nada hubiese pasado por concederlo.

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2 La mejor versión de un Roca Rey arrollador.

La del pasado domingo fue una tarde de plenitud del torero perueano, que quizás ofreció su mejor versión de la temporada. Espectacular y variado con el buen tercero, al que cortó dos orejas, desplegó toda su técnica y capacidad para someter al encastado sexto del Puerto de San Lorenzo. No fue un toro fácil, pero Roca Rey demostró por qué es uno de los mandones del toreo actual.

3 Morante, expectación y conmoción.

El Bibio registró un lleno –apenas faltaron unas entradas en taquilla– al reclamo de Morante de la Puebla. El mejor torero de la historia no defraudó en Gijón, ofreciendo una tarde de gran compromiso. El sitio idóneo, la altura exacta, la verdad absoluta en cada cite. Siempre citando de verdad, pasándose a sus dos toros muy cerca y obligándoles a embestir. Dos faenas para el recuerdo, aunque solo una de ellas se rubricó con la espada.

4 Álvaro Lorenzo aprovecha la oportunidad.

La feria de Begoña se abría con una corrida de La Quinta para tres toreros de buen corte que son bien recuperables para las grandes ferias. Ginés Marín se llevó el peor lote y el francés Clemente no estuvo fino con la espada para amarrar el triunfo. Sí aprovechó la oportunidad Álvaro Lorenzo, que destacó especialmente en el toreo al natural para cortar una oreja de cada uno de sus oponentes.

5 Sergio Rollón, el triunfo de la juventud.

Entró en la feria de Begoña para sustituir a Álvaro Serrano, convaleciente de una fuerte voltereta en la feria francesa de Dax, y fue el nombre propio de la novillada del lunes. Tiene capacidad y desparpajo frente al toro. Una pena que sus compañeros de terna, Emiliano Osornio y Samuel Castrejón no acertasen en la suerte suprema para acompañar a Sergio Rollón a hombros.

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6 Más público y más jóvenes en los tendidos.

Se había logrado aumentar el número de abonados y propio Carlos Zúñiga que la afluencia a El Bibio se incrementó en 3.000 personas a lo largo de los cinco días. El fin de semana, la plaza estuvo prácticamente llena, pero especialmente positivo resulta la gran cantidad de jóvenes y niños que acudieron a la plaza a reivindicar sus derechos. Para el recuerdo queda cómo muchos de ellos se lanzaron al ruedo para arropar a los triunfadores en sus respectivas puertas grandes.

7 Muchos toros con opciones.

En la feria de Begoña son muchos los toros que embisten cada año. Con sus matices, la corrida del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto volvió a resultar triunfadora con un envío bien presentado y que ofreció muchas opciones a la terna. De hecho, la peña Dávila Miura distingue a "Malvarrosa" como el más bravo de la feria. Fue lidiado en sexto lugar por Roca Rey. También destacó Cuvillo y dos toros buenos dejó La Quinta. La Cercada lidió una novillada muy completa. El garbanzo negro fue el petardo de los toros de Los Espartales en la corrida de rejones.

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8 Feria emotiva por Pilar González del Valle y Edu Fanjul.

El callejón de El Bibio luce una nueva placa en recuerdo a Pilar González del Valle, una figura irrepetible que dedicó su vida a defender la tauromaquia y la feria de Begoña. Su vacío se notó en cada tarde. Igual que la de Edu Fanjul, querido hostelero fallecido hace unos meses. Emotivo fue el brindis de Juan Ortega a su familia.

9 El buen estado del ruedo.

No todas las plazas tienen el ruedo en perfectas condiciones. En Gijón hay esa suerte gracias a un trabajo diario durante la feria y los preparativos. No fue fácil limpiar la arena de tornillos después del desmontaje de la cúpula del Gijón Arena.

10 Un equipo gubernativo al quite.

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Fue una feria tranquila, sin sobresaltos y donde las decisiones del palco presidencial resultaron acertadas en líneas generales. Aguantó los trofeos cuando debía de hacerlo. No hubo polémicas y, además, acertó al devolver el primer toro de Morante que había salido descoordinado. Además, todos los días se celebró el sorteo con normalidad a las 12 en punto.