Cita solidaria de "Inshuti Kibuye" por una década de ayuda en Ruanda
El proyecto da soporte a 480 personas y ya sirve más de 5.000 desayunos y comidas al mes
Enrique Pecker
La asociación "Inshuti Kibuye", volcada en labores solidarias en África, celebrará sus diez años con una espicha solidaria mañana, 20 de agosto, en la finca Villa María de Somió para recaudar fondos que permitan seguir desarrollando los proyectos en marcha. Este colectivo arrancó en 2016 junto al lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, con el propósito inicial de "ayudar a Ruanda y a un grupo de mujeres que enfrentan solas el trabajo laboral, el doméstico, el cuidado y la educación de sus hijos", según destacó ayer el forista Jorge González Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, durante la presentación de la cita en el Ayuntamiento.
El proyecto de "Inshuti Kibuye" lleva ya una década haciendo lo posible para brindar ayuda. Empezaron con un colegio en el que daban atención a "veinte niños", pero con los años han logrado aumentar el número hasta los 238 menores. "La verdadera pobreza está en la falta de oportunidades que tienen", indicó Ángela Huergo, vocal de "Inshuti Kibuye".
Dar un futuro a esos niños es el objetivo de la asociación que da asistencia a alrededor de 480 personas y sirve más de 5.000 desayunos y comidas al mes.
Más allá de la alimentación, impulsan un taller de costura y otro de alfabetización, integrando a los críos en dinámicas de aprendizaje que les aportan conocimientos sobre cuestiones que les pueden ser muy útiles en un futuro. No falta el deporte, en especial el fútbol. "Juegan, y con eso están felices", destacó la vocal.
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
- Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
- Morante y Pablo Aguado reescriben la historia de El Bibio
- Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante