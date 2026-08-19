Cita solidaria de "Inshuti Kibuye" por una década de ayuda en Ruanda

La asociación "Inshuti Kibuye", volcada en labores solidarias en África, celebrará sus diez años con una espicha solidaria mañana, 20 de agosto, en la finca Villa María de Somió para recaudar fondos que permitan seguir desarrollando los proyectos en marcha. Este colectivo arrancó en 2016 junto al lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, con el propósito inicial de "ayudar a Ruanda y a un grupo de mujeres que enfrentan solas el trabajo laboral, el doméstico, el cuidado y la educación de sus hijos", según destacó ayer el forista Jorge González Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, durante la presentación de la cita en el Ayuntamiento.

El proyecto de "Inshuti Kibuye" lleva ya una década haciendo lo posible para brindar ayuda. Empezaron con un colegio en el que daban atención a "veinte niños", pero con los años han logrado aumentar el número hasta los 238 menores. "La verdadera pobreza está en la falta de oportunidades que tienen", indicó Ángela Huergo, vocal de "Inshuti Kibuye".

Dar un futuro a esos niños es el objetivo de la asociación que da asistencia a alrededor de 480 personas y sirve más de 5.000 desayunos y comidas al mes.

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Más allá de la alimentación, impulsan un taller de costura y otro de alfabetización, integrando a los críos en dinámicas de aprendizaje que les aportan conocimientos sobre cuestiones que les pueden ser muy útiles en un futuro. No falta el deporte, en especial el fútbol. "Juegan, y con eso están felices", destacó la vocal.