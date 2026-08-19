Un barrio de Gijón amenaza con cancelar sus fiestas por "tanto requerimiento" administrativo a dos días de su inicio

La organización de las fiestas de Contrueces ha advertido de que podría cancelar los festejos, previstos para comenzar en dos días, si el Ayuntamiento no ofrece una respuesta clara a los últimos requerimientos administrativos que aseguran haber recibido. La comisión ha difundido esta tarde un comunicado en el que denuncia el "desgaste" provocado por la tramitación y carga contra la falta de previsión y coordinación municipal.

El principal motivo de la protesta es una nueva fianza de 2.000 euros que, según la organización, se les ha requerido cuando apenas quedan dos días para el inicio de las fiestas. Esta cantidad se suma a los 1.800 euros que ya han tenido que depositar previamente y a los 1.900 euros de la fianza de la Hoguera de San Juan, que aseguran que todavía no les ha sido devuelta. La comisión sostiene que ha cumplido con la documentación y los requisitos que ya se le habían exigido el pasado año.

Una nueva fianza a 48 horas de las fiestas

"Entendemos que haya controles, garantías y normativa. Lo que no entendemos son las formas, los tiempos y la falta de coordinación", señala el comunicado. Entre las cuestiones que denuncian está el requerimiento de los horarios de las ambulancias contratadas para las fiestas, cuando, según explican, todavía no se les han comunicado oficialmente los horarios autorizados para los festejos.

La presidenta de la comisión, María Sánchez, explicó esta tarde a LA NUEVA ESPAÑA que la organización se encuentra actualmente en conversaciones con el Ayuntamiento y a la espera de documentación tras el revuelo por el comunicado. "Estamos hablando con ellos. Entiendo y espero que está de su mano ahora mismo intentar solucionar el tema", señaló.

La comisión asegura que no cuestiona la existencia de controles, sino la forma y el momento en que se están realizando. "No pedimos que se eliminen los controles. Pedimos que se hagan las cosas con tiempo, con coordinación y con criterios claros", recoge el escrito.

La advertencia de cancelación aparece como medida de presión ante la situación. "Si esta situación no se soluciona y no recibimos una respuesta clara por parte del Ayuntamiento, tomaremos la decisión de cancelar las fiestas", advierten. La organización recalca, no obstante, que no quiere llegar a ese extremo y espera que el conflicto pueda resolverse antes del comienzo de los festejos.