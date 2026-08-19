Fallece a los 87 años Jesús Gil Moreno, fundador de la compañía gijonesa de transportes Jesús Gil e Hijos S. L.

Una dura pérdida para el sector del transporte asturiano. Jesús Gil Moreno, fundadora de la compañía gijonesa de transportes Jesús Gil e Hijos S. L., falleció este miércoles a los 87 años de edad. Gil, hijo de campesinos que se mudó en su juventud de Lugo a Asturias para buscarse su futuro, fue el impulsor de una empresa que ahora cuenta con sedes en Gijón (Tremañes), Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.

Jesús Gil, nacido en la localidad lucense de Guitiriz en 1939, creció junto a otros cinco hermanos y tomó la decisión de mudarse a La Felguera por mediación de un primo cuando apenas tenía trece años y medio. Comenzó trabajando en la construcción y más tarde como minero.

El gallego se casó con María Amable Blanco González, natural de Tapia de Casariego, quien le convenció para dejar la mina. Unos años más tarde, Jesús Gil se trasladó junto a su familia a Gijón, donde comenzó a desarrollar las tareas de ayudante de un que hacía portes a Barcelona, hasta que al mes lo contrataron en la empresa de transportes Quiroga Saralegui.

Fue en 1970 cuando nació el Grupo Jesús Gil, un grupo de empresas especializadas en el transporte de mercancías. Durante todos estos años, Jesús Gil Moreno dirigió la actividad de la empresa como operador logístico para cubrir las necesidades de transporte y almacenaje de las principales compañías de la región.

Más tarde, en 1993, se constituyó la sociedad Transportes Jesús Gil e Hijos, S.L. con oficinas en Gijón. La empresa no dejó de crecer y en los años 2003 y 2011 se fundan Grupo Operador de Transportes Jesús Gil S. L. y Jesús Gil Logística Integral S. L., respectivamente. Ambas tienen sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.

Esas tres empresas forman el grupo Jesús Gil, que da una gran cobertura de transporte y logística. Actualmente, la firma opera a nivel nacional y para toda la Unión Europea a través de una flota propia de camiones formada por más de 100 tráileres.

La última novedad de la actividad de esta empresa creada en Gijón llegó en 2022 con la creación de un departamento de transporte marítimo que da servicio para el transporte de contenedores a nivel mundial. Para poder realizar de forma exitosa esas gestiones, desde 2024 cuentan con un local autorizado para mercancías de exportación.

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