La familia y allegados de Félix Ruiz, docente de Gijón fallecido en la montaña de Cabrales, en shock: "Era un luchador que no dejaba tirado a nadie"

Abrazos, besos, lágrimas, innumerables condolencias... La sala 12 del tanatorio de Cabueñes acogió este miércoles una actividad constante. Familiares, amigos, compañeros y allegados de Félix Ruiz Mahamud, otrora profesor del colegio Corazón de María de Gijón y fallecido este martes a los 54 años cuando hacía una ruta por los Picos de Europa, se congregaron para tratar de digerir unos momentos de consternación e incredulidad por lo ocurrido. "Era una persona maravillosa, un luchador que no dejaba a nadie tirado", ensalzaron los presentes sobre el gijonés, también psicólogo y referente regional en la atención a jóvenes con altas capacidades.

Félix Ruiz fue hallado ya inconsciente en la majada de las Moñas, en Cabrales. Se le intentó reanimar durante una hora, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida. "Por la mañana me mandó un mensaje diciéndome que iba a hacer una ruta y que no lo llamase, que ya me llamaría él", relató José Luis Pérez, todavía en shock. Pérez es socio fundador del centro Ayalga, gabinete de psicología para personas con altas capacidades. Al igual que Ruiz. "Luchamos por la inclusión real en centros educativos y eso nos acarreaba algún conflicto con las administraciones, docentes o familias", rememoró José Luis Pérez.

La conmoción por los hechos también fue enorme en la comunidad del colegio Corazón de María. Allí estuvo de 1997 a 2021, trabajando con grupos de diversificación e impartiendo Religión o Filosofía. Colaboró además con el equipo de pastoral. "Cuando me enteré de lo que pasó me dio como un pinchazo que me hizo recordar los buenos viejos tiempos con él", afirmó Luis Solar, compañero de pupitre de Félix Ruiz en el centro educativo de los Misioneros Claretianos. "Era un buen deportista y tenía personalidad; cuando tenía una idea, sabía defenderla", reivindicó Solar en el tanatorio, por donde se pasaron Aitor Castaño, actual director del Corazón de María, y Simón Cortina, su predecesor.

Según los testigos, Félix Ruiz, licenciado en Psicología Clínica y que residió los últimos años en Caravia, se desplomó hacia atrás en los Picos tras sufrir, a falta de confirmación oficial, un infarto. Anteriormente no había tenido problemas de este tipo, por lo que el impacto en su entorno es aún mayor. "Era introvertido y solitario en ocasiones; le gustaba tener sus momentos solo", aseveró José Luis Pérez, que destacó la "humanidad" de Ruiz. Ambos publicaron en su día el libro "A mí no me parece". Se da la circunstancia de que en septiembre o octubre saldrá otra obra de los dos. En el caso de Ruiz, lo hará a título póstumo. "Me da mucha pena", confesó Pérez, que también elogió de su amigo que "constantemente organizaba cosas".

Entre los presentes en el tanatorio de Cabueñes estaban Marta y María, hijas de Félix Ruiz Mahamud. También sus hermanos Ana, Maribel y Fernando, entre otros familiares. El funeral se celebrará este jueves, en la iglesia parroquial del Corazón de María, a las 18.00 horas. A continuación se trasladará el cuerpo al cementerio municipal de Deva, donde recibirá cristiana sepultura.