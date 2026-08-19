El festival 'Peor... ¡Imposible!' reivindica el cine popular europeo en Gijón del 24 al 30 de agosto

La vigesimoséptima edición de "Peor... ¡Imposible!", el festival del cine clásico que reivindica el cine popular europeo, arrancará el próximo día 24 de agosto en el Centro de Cultura Antiguo Instituto con entrada gratuita para todos los asistentes hasta completar el aforo. "Es una cita ineludible del ocaso del verano gijonés", destacó Verónica Rodríguez, jefa del departamento Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, en la presentación de este miércoles.

Para abrir el evento, el primer día se proyectarán "Viaje al séptimo planeta", "Godzilla. Los monstruos del mar", y "Operazione Paura". Las tres películas son clásicos de los años 60, que en España no pudieron verse en su tiempo debido a que "el poder que estaba en España lo tenía mal visto", recordó Jesús Parrado, coordinador del festival.

Parrado no solo quiso destacar las películas, también hizo referencia a que el el ciclo contará con "mesas redondas, presentaciones específicas de las películas, y también muchas presentaciones de libros". Durante los días que dure "Peor... ¡Imposible!", pasarán por el Antiguo Instituto figuras relacionadas con la temática del festival. Participarán escritores de varios tipos, así como personas del mundo del teatro y el cine español.

Otros títulos que se disfrutarán durante el festival hasta el próximo domingo 30 de agosto son "Las tres espadas del Zorro", "Eugenie", "El pájaro de las plumas de cristal", "La saga de los Drácula", "Tarzán y el misterio de la selva", "Hércules en el centro de la tierra" o "La gran huida".

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El organizador quiso poner en valor la fidelidad del público en los últimos años. De hecho, confesó que "Peor... ¡Imposible!" no existiría sin ellos: "la razón de existir fue gracias a la gente". Según contó el coordinador, cuando se organizó el evento por primera vez en 1999, no estaba pensado para ser algo anual, sino que iba a ser "un parche de un año". Pero debido al gran recibimiento que tuvo, han consgeuido que se siga llevando a cabo más de dos décadas después de su creación.