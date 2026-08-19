La folixa no será tal este fin de semana en Vega y Fontaciera: las fiestas patronales, sin verbenas ni multitudes, tendrán una limitada agenda de actividades
La disolución de la comisión de festejos en Vega, unida a las dificultades para encontrar un espacio alternativo a la carbayera, y la falta de tiempo de los integrantes del colectivo de Fontaciera para la organización, conducen a unas celebraciones con, principalmente, actos religiosos
Las fiestas patronales de este fin de semana en Vega y Fontaciera estarán bastante descafeinadas. Únicamente se mantienen unos pocos actos, por lo que la folixa, realmente, no será tal. La disolución de la comisión de festejos en Vega —unida a las complicaciones padecidas el pasado año para impulsar las celebraciones por trabas administrativos respecto al espacio—, o las dificultades para sacar tiempo de los miembros de la comisión de Fontaciera de cara a la organización, conducen a una agenda austera, sin verbenas o multitudes.
En la última edición la romería de Vega por San Bartolomé pendió de un hilo hasta el final por el emplazamiento de la misma, la carbayera junto a la iglesia de San Emiliano. El motivo, la protección de las especies arbóreas. Hubo entendimiento in extremis con el Ayuntamiento. Hace unos meses, la comisión de festejos convocó una asamblea extraordinaria pero nadie se presentó, por lo que se optó por la disolución. Este factor y la imposibilidad de encontrar un lugar alternativo a la carbayera dan al traste con las fiestas. "Da pena que no se hagan", transmiten los vecinos.
No obstante, habrá actividad en Vega. El domingo, alborada con gaita y tambor, lanzamiento de voladores, repique de campanas, misa y procesión con el Santísimo Sacramento. El lunes, misa en honor a San Bartolomé.
Los quehaceres personales y profesionales de algunos integrantes de la Sociedad Cultural y de Festejos "San Roque" de Fontaciera han llevado a "cancelar" la fiesta en el barrio ubicado en La Pedrera. La intención, eso sí, es retornar el año que viene con fuerzas renovadas. "Vale más retrasarlo y hacerlo bien que apurar y hacerlo mal", asevera Adán Gil, presidente del colectivo vecinal. Lo que sí se oficiará el domingo es una misa en la capilla de San Roque. También habrá celebraciones este fin de semana en Contrueces.
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