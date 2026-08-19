Los fondos del fotógrafo Alejandro Fernández Braña, cedidos al Muséu del Pueblu d'Asturies

El Muséu del Pueblu d'Asturies ha celebrado el día mundial de la fotografía con la buena noticia de que a su fototeca se van a sumar los fondos de Alejandro Fernández Braña (1961-2024).

El fotógrafo gijonés, fallecido a los 63 años, era un reputado profesional con una mirada propia sobre Asturias, su gran pasión, reflejada en su interés por captar la arquitectura y el patrimonio industrial que se despliega por la región. Era también un prestigioso fotógrafo publicitario -estaba formado específicamente en este área- con galardones por su trabajo. Pero si en algo había puesto Alejandro Braña su corazón, eso era el proyecto "Asturias por descubrir", una editorial y un blog que él entendía como "una ventana al mundo" para dar a conocer la región y donde tenía como socia a Ana Noriega.

Inmortalizar casas de indianos y, después, palacios, fueron el punto de partida del proyecto editorial que, desde la absoluta independencia, fue unanimemente aplaudido porque, entre otras grandes virtudes, tuvo acceso a los interiores de estas singulares edificaciones con el beneplácito de los propietarios. Cuando falleció estaba acabando un libro sobre los palacios de Oviedo y tenía en proyecto otro sobre el perrománico.

Su trabajo, como se apunta desde el muséu gijonés, abarca desde finales de la década de 1980 hasta 2024, siendo precisamente de gran interés el proyecto "Asturias por descubrir", "para mostrar diversos aspectos del patrimonio industrial y etnográfico, la arquitectura, el paisaje y las costumbres de nuestra tierra", recalcan en el Muséu.

Desde la dirección del museo y la fototeca mostraban ayer su agradecimiento a Alfredo, Isabel y Begoña Fernández Braña, hermanos del malogrado fotógrafo, por su consideración al depositar el archivo en el museo, así como también a Ana Noriega por su labor de asesoramiento.