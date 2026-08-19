J. M. Magano, fotógrafo, presenta mañana en el Museo Evaristo Valle de Gijón su libro "Mucho por ver": "Puedes perder la vista, pero jamás pierdas la mirada"

"Puedes perder la vista, pero jamás pierdas la mirada". Esa es una de las ideas que atraviesan "Mucho por ver", el libro que el fotógrafo madrileño J. M. Magano presentará mañana, a las 19.30 horas, en el Museo Evaristo Valle, con motivo del Día Mundial de la Fotografía. La obra reúne 31 imágenes realizadas mediante la técnica de la kalitipia y acompañadas por textos del propio Magano, Oliver García Marcos y Nicolás Cancio.

Para Magano, la fecha tiene un significado especial. "Yo trabajo los procesos fotográficos del siglo XIX y presentar un libro de fotografía en un proceso fotográfico de la misma época en la que se inventó la fotografía, la verdad es que me hace mucha ilusión", explica.

El título del libro procede de una frase que le repetía su abuela cuando era joven: "¡Ay, cuánto te queda por ver!". Ahora, pese a haber perdido prácticamente la totalidad de la visión en 2019, Magano asegura que todavía le queda "mucho por ver". "Aunque no vea como ve todo el mundo", puntualiza. Para él, la clave está en distinguir entre ver y mirar. "Ver es simplemente dirigir los ojos a un espacio", mientras que "mirar es ponerle intención a eso, ponerle un sentido, un interés, un sentimiento". Una diferencia que define también su manera de hacer fotografía.

Magano comenzó a perder visión a los 29 años y, según explica, su forma de trabajar no ha cambiado tanto como pudiera parecer. "Antes veía lo que hacía y ahora no lo veo", reconoce, pero asegura que siempre ha trabajado "desde dentro", a partir de aquello que siente. "Si siento algo, disparo, hago la foto". La memoria se ha convertido ahora en una herramienta fundamental. Fotografía lugares que conoce bien, espacios que ha recorrido muchas veces y cuya luz ha aprendido a imaginar. "La memoria no se pierde", afirma. "Cuando la necesitas la vuelves a recuperar, la buscas dentro de ti y está ahí".

También la imaginación ocupa un lugar central. Magano defiende que se puede "ver" sin utilizar los ojos porque ver no consiste únicamente en tener una imagen. "Ver es sentir algo", sostiene. Antes de fotografiar, construye mentalmente aquello que quiere conseguir: "Tengo una previsualización en mi cerebro de lo que yo estoy imaginando".

La kalitipia encaja con esa concepción artesanal de la fotografía. El proceso comienza con una cámara analógica y continúa con el revelado del negativo y el positivado sobre una emulsión sensible que él mismo fabrica sobre papel de acuarela. "A mí me gusta participar desde un principio hasta un final en el proceso creativo", explica. Sus imágenes nacen además de sus propios pensamientos. "Cuando estoy en casa, en soledad, tengo pensamientos y los llevo a textos. Y esos textos luego intento reflejarlos en fotografía", cuenta. Sus textos, junto a los de Oliver García Marcos y Nicolás Cancio, completan el libro desde sus propias miradas.

Magano no hace las fotografías pensando en el espectador. "Yo hago las tomas pensando en mí", asegura. Fotografía cuando algo le provoca una sensación y deja que después sea el público quien encuentre su propia lectura. "Si luego eso que yo siento a alguien más le hace sentir otra cosa o la misma que a mí, a mí eso ya no es algo que está en mi mano".

Lo que sí desea es que "Mucho por ver" haga sentir algo a quien se acerque a sus páginas. "Que lo disfrute como lo he disfrutado yo", dice. Y, especialmente, que pueda servir a quienes atraviesan dificultades para recordar que "no todo es tan negro como lo pintan" y que "siempre hay algún pequeño resquicio donde agarrarse".

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A sus 62 años, cuando se le pregunta qué le queda por ver, responde sin dudar: "Todo". Su última petición para quienes se acerquen hoy al Museo Evaristo Valle es sencilla: "Que nos quede mucho por ver".