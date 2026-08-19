La manzana histórica del teatro Jovellanos se reformará con unos 16 pisos de lujo

La puesta en venta del histórico Café Dindurra se enmarca en una gran operación inmobiliaria que pretende reformar la manzana residencial que flanquea al teatro Jovellanos para crear unas 16 viviendas de lujo en sus plantas en altura. El icónico local hostelero, con un contrato de alquiler de larga duración que actualmente gestiona el grupo Gavia, acaba de salir al mercado por 2,1 millones de euros, tal y como adelantaba este martes LA NUEVA ESPAÑA, y permitirá rematar la comercialización de los bajos de la manzana: la farmacia de Begoña ya ha sido adquirida por quienes hasta ahora la regentaban como inquilinos y el resto de espacios a pie de calle integrarán las zonas comunes de los pisos cuando se reformen.

Este gran proyecto echó a andar a inicios de año, cuando a través de Dasar Gestión Patrimonial, que aglutina a un grupo de inversores locales, se formalizó la compra de esta histórica manzana a la sociedad Ortiz Sobrinos, integrada por los herederos de los dueños históricos del inmueble, y por un precio que ambas partes han preferido callar. Ya entonces, explican desde Dasar, la idea de la operación estaba clara: vender los locales comerciales e impulsar una promoción de viviendas en las plantas en altura de los dos anexos al teatro.

En estos momentos, el proyecto de reforma está "avanzado" en cuanto a su diseño –de ahí que la estimación apueste ahora por unas 16 viviendas– gracias al trabajo del estudio gijonés AHA Arquitectura, en manos de Andrés Hernández. Su tramitación, sin embargo, aún debe superar un primer filtro municipal del área de Urbanismo y otro de los responsables de Patrimonio, que depende del Principado, por lo que no hay ninguna estimación de fecha de obra por ahora. Dasar Gestión Patrimonial, en cualquier caso, asegura que el plan de reforma "se ejecutará pensando tanto en las primeras calidades como en la conservación de patrimonio" y afirma que las consultas realizadas hasta ahora con ambas instituciones han sido esperanzadores. "Sentimos que nos han apoyado desde el primer momento y que entienden lo que queremos hacer", agradece la promotora.

Los dos inmuebles que flanquean al Jovellanos generan, junto al propio teatro, una manzana con un gran valor patrimonial. Sus dos plantas y bajocubierta tienen la configuración de los edificios antiguos, con techos muy altos que en algunos casos alcanzan los cuatro metros, si bien todo apunta a que tras la reforma habrá cambios por la necesidad de integrar nuevas instalaciones. Las inspecciones realizadas hasta ahora apuntan a que la fachada histórica podrá conservarse tal y como está. Para los interiores, la obra tratará de conservar todo lo posible los elementos de valor que aún se conservan, pero los promotores advierten que algunas estancias, especialmente las que durante un tiempo acogieron usos comerciales, han sufrido modificaciones más bien agresivas. "Parte de la estética interior original ya está perdida", reconocen los promotores. También se da por hecho que se necesitará hacer algún tipo de refuerzo estructural porque se aprecia algún problema de hundimientos.

Respecto a los bajos, la puesta en venta del Café Dindurra será, como es lógico, la operación más llamativa. Dasar Gestión Patrimonial ya ha recibido varias ofertas por ahora no aceptadas y se espera que la publicación del inmueble en portales inmobiliarios por los citados 2,1 millones de euros ayude a captar a nuevos interesados. El otro bajo ya comercializado es el de la farmacia, para la que ya se ha llegado a un acuerdo de compra con los responsables que venían gestionándola hasta ahora. El local podría sumar parte de un bajo anexo y ampliarse ligeramente. El resto de superficies en planta baja, por ahora, se reservan con la idea de integrarlas en el proyecto residencial como espacios comunes.

Con el proyecto de reforma avanzado, a este grupo de inversores les falta una constructora que impulse la obra. Se quiere que esa una empresa asturiana y hay conversaciones en curso con varias. "Nuestra apuesta es respetuosa con el edificio. Su estética, y también la del propio teatro, es una pasada y muy importante para la ciudad, y queremos que perdure", cuentan desde Dasar.