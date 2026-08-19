El PP afea al Principado "falta de honestidad" con el colegio gijonés de Nuevo Roces y se muestra "optimista" para habilitar el comedor en septiembre

"La Consejería de Educación hizo un ejercicio de falta de honestidad y manipulación; el Ayuntamiento quiso visitar el centro el 8 de julio y no se le permitió", aseveró este miércoles Gloria García, diputada regional del PP, sobre el colegio Xosefa de Xovellanos, el de Nuevo Roces, que abrirá sus puertas en septiembre. Lo que aún no se sabe es cuándo comenzará a operar el servicio de comedor. Los populares cargaron contra el Principado al señalar que la visita se autorizó semanas más tarde y que las instalaciones cuentan con deficiencias como "la insuficiencia de puntos de suministro eléctrico o la inexistencia de un desagüe industrial para el lavavajillas".

Jorge Pañeda, edil de Educación, indicó que "pese a todas las dificultades y a la falta de colaboración de la Consejería, el departamento de Educación del Ayuntamiento ya está elaborando el presupuesto necesario para equipar el comedor y acelerar al máximo su puesta en funcionamiento". "Somos optimistas para llegar a las primeras semanas de septiembre, aunque si no hubiésemos tenido tantas trabas...", sostuvo Pañeda tras una reunión con vecinos y familias de Nuevo Roces. El popular criticó la ausencia de "ayuda y respuesta" del Principado.

"La Consejería, con la complicidad del PSOE de Gijón, se limitó a lavarse las manos para intentar perjudicar al Ayuntamiento, cuando los que sufren su negligencia son los alumnos y los padres", subrayó Gloria García. "El PSOE también oculta otro dato importante: el servicio de atención temprana, las actividades extraescolares y las escuelas deportivas sí estarán garantizados desde el inicio del curso, cumpliendo así otro de los compromisos adquiridos con las familias", apostilló Jorge Pañeda, que afeó a los socialistas "alinearse con el Principado y ocultar los obstáculos que este ha puesto para que el servicio pudiera estar operativo desde el primer día". Desde la Consejería de Educación transmiten que se está en contacto con el Consistorio para solucionar esta situación.