Talan un viejo olmo en el Campo Valdés afectado por avispilla

Personal de la empresa municipal Emulsa actuó ayer por la mañana en el Campo Valdés para talar un olmo viejo que se encontraba en la zona más próxima al muro del colegio Santo Ángel. Explican fuentes municipales que el árbol ya estaba "medio seco" y el los últimos tiempos sufrió una plaga de avispilla.

Las labores de los operarios implicaron que se impidiese el paso por el Campo Valdés hasta que remataron el trabajo. Emplearon para ello un camión y una plataforma elevadora para poder ir cortando poco a poco el olmo en cuestión.