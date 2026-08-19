Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés

Las Terrazas del Pery, el icónico complejo hostelero de El Rinconín, vuelve a encender sus fogones y reabrirá como restaurante este mismo jueves. El negocio, que había cerrado en mayo, ha sido arrendado a un nuevo inquilino y afronta esta nueva etapa con otro nombre: La Ventana del Mar. El recinto, por lo tanto, mantiene por ahora su uso hostelero y, según explican sus responsables, la oferta gastronómica será similar a la que se servía antes de su clausura, con una apuesta especial por la parrilla de carne y pescado. Los propietarios del complejo, en paralelo, siguen abiertos a posibles ofertas de compra sin que por ahora se haya cerrado ningún tipo de acuerdo.

El complejo luce toldos renovados donde se anuncia el cambio de nombre del negocio y ha sustituido su instalación eléctrica. Fue esto último lo que retrasó más de lo previsto una reapertura que se esperaba para hace unas semanas. El acuerdo con el nuevo inquilino, por su parte, lleva cerrado meses, y se trata de un antiguo empleado del negocio ya conocido por la clientela y por los propietarios.

Bajo esta nueva dirección La Ventana del Mar mantendrá una apuesta de negocio similar a la que el anterior responsable regentó durante tres décadas. El local abrirá con horario ininterrumpido desde la mañana para ofrecer tanto comidas como cenas y con una carta también similar en la que destacan como especialidades la carne y el pescado. También se servirán pizzas. Ayer tanto el nuevo responsable como su plantilla ya se encontraban trabajando en el complejo para ultimar los preparativos.

Mientras, los propietarios del inmueble siguen abiertos a escuchar ofertas que puedan encajar con una posible operación de compraventa. La idea hasta ahora no se ha concretado, pero sigue en mente de los dueños como posibilidad a medio o largo plazo. El recinto, por su calificación urbanística, permitiría cualquier tipo de uso terciario, por lo que en el futuro podría mantener su uso hostelero, pero también reformarse como un complejo hotelero, por ejemplo.

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Tanto el nuevo responsable como los dueños del inmueble son conscientes de que el cambio de nombre del negocio, aunque se espera que ayude a oficializar este cambio de etapa, costará que cale entre los viejos clientes. El Pery fue durante décadas uno de los negocios más icónicos de El Rinconín y nació de la mano del matrimonio formado por Senén Piñera, "El Pericachu", y de Carmela Rodríguez, muy aclamada por su talento para la cocina. Sus herederos son quienes gestionan hoy una propiedad que ocupa unos 4.600 metros cuadrados y en cuya fachada luce ya el nuevo rótulo del negocio que, de paso, cambia también de logo comercial. Como ya venía haciendo en su anterior etapa, el restaurante abrirá con horario ininterrumpido desde las 11.00 horas.