Trece puestos con cinco grifos cada uno: claves de la nueva edición del Oktoberfest de Gijón

La decimotercera edición del Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros del 26 de agosto hasta el 6 de septiembre para cerrar el verano gijonés brindando con diversos tipos de cervezas. Un festival que contará este año con 13 casetas, cada una con 5 grifos. "No solo es un evento muy apreciado y muy querido por los gijoneses, sino que además, como muestran los datos de la empresa organizadora, logra atraer y captar a un montón de gente de fuera que viene a Gijón a con la excusa de disfrutar del Oktoberfest", destacó este miércoles el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador durante la presentación.

El Oktoberfest, una vez finalizada la feria de Begoña, volverá a la plaza de El Bibio con el mismo formato que el Gijón Arena, es decir, con una cúpula, algo "que permite que se pueda disfrutar a la perfección en un enclave singular". "Estamos contentos de se pueda seguir usando para muchos más eventos y para disfrute de la ciudadanía", añadió MArtínez Salvador.

María González, coordinadora de eventos de Fenicia Marketing Gourmet, hizo incapié en la singularidad del festival gijonés. "El Oktoberfest que nosotros hacemos es más especial, es de los cinco más importantes de España. Hay muchísimos donde casi todos los puestos son de una sola marca, nosotros lo que hemos hecho es contar con establecimientos de la ciudad para que sean ellos los puestos de la ciudad los que esten allí vendiendo la cerveza para todos los que la quieran disfrutar", destacó González.

En esta nueva edición, Oktoberfest Gijón 2026 sumará un nuevo establecimiento al recinto respecto al año pasado, sumando 13 puestos en la arena del Bibio. Doce de ellos dispondrán de diversas variedades y marcas cerveceras, mientras que el puesto de "Café Parchís", apuesta por una oferta sin alcohol, teniendo refrescos, cerveza sin alcohol y cerveza sin gluten. La oferta gastronómica correrá a cargo de "El Mundo de Lu", "Alitas & Co", "Ardelucus", "Bella Vida" y "Vesta". Amstel Oro, 18/70, Paulaner Weissbier, Foster's, Desperados, Maes, Paulaner Salvator, Águila, Hop House, Affligem Double y Guinness componen la variedad cervecera.

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Las puertas de la plaza de toros abrirán a diario desde el 27 de agosto a las 19.00 horas, con la inauguración oficial fechada a las 20.00 horas, extendiendose el horario hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados. El recinto contará también con la animación musical de forma contínua de la mano de diversos DJs durante todos los días del festival. El precio para acceder al coso es de 2 euros, igual que la pasada edición, y con un precio de medio litro de cerveza desde 6 euros.