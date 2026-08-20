Alberto Ferrao reactiva sus movimientos para las primarias del PSOE de Gijón

El proceso de primarias en el PSOE de Gijón no se abrirá hasta el próximo 4 de septiembre pero son muchos los que han aprovechado el verano para ir calibrando sus apoyos. El exconcejal Alberto Ferrao ha comenzado a mantener conversaciones con distintos militantes de la agrupación gijonesa para estudiar apoyos a su candidatura. Y lo hace, según las fuentes consultadas, de la mano del exsecretario general Iván Fernández Ardura, que forma parte del sector crítico con la actual dirección que lidera Monchu García. Su nombre vuelve así a la palestra y se suma de nuevo al de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, que fue la primera en hacer público su objetivo de postularse, y al de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, aupada por la ejecutiva local, como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

A la terna de candidatos hay que sumar también la del concejal José Ramón Tuero, cuyo entorno da por sentado que optará al proceso como ya hizo en 2023. Tuero se levantó la semana pasada de su silla en la ejecutiva después de que se designase a Lara Martínez. "No necesito padrinos, la militancia debe ser soberana. Es una falta de respeto que la dirección política condicione a la agrupación con este o aquel candidato, o candidata", espetó entonces a la salida de la Casa del Pueblo en lo que muchos interpretaron como una declaración de intenciones de cara a su paso al frente.

Ferrao, por su parte, ha mantenido un perfil aún más bajo que Tuero, pero su nombre lleva también meses sonando como el más idóneo para representar a la corriente crítica. Y el problema ahora es que si a las dos candidatas (Martínez y Moreno) ya confirmadas se suma Tuero, y Ferrao decide dar también el paso, el primer filtro para concurrir formalmente al proceso se complica: se necesitarían en torno a 200 avales de una bolsa de unos 1.300 militantes (se validarán los apoyos de aquellos que estén al día con las cuotas) para no quedar expulsado. Blindar esos apoyos, si hay más de dos candidatos, será complejo.

Carmen Moreno, de hecho, cuando anunció su paso adelante en una asamblea ordinaria del partido el mes pasado inició también una ronda de contactos y, desde hace unas semanas, está activa una plataforma online en la que pide avales a la militancia. Solicita el apoyo incluso de compañeros socialistas que no quieran o no tengan claro apoyarla pero que compartan su derecho a presentarse a las primarias. Se entiende que Lara Martínez, que cuenta con el apoyo explícito de la ejecutiva, no tendrá que hacer demasiados sondeos para lograr dos centenares de firmas.

Las "quinielas" de las primarias del PSOE gijonés, por lo tanto, se quedan por ahora con rostros bien conocidos. Moreno es una militante de largo aliento y su trayectoria en la Unión de Comerciantes hace que no sea en absoluto una cara nueva en la ciudad. Ferrao fue concejal en la anterior corporación y hoy es secretario de Cultural de la Federación Socialista Asturiana (FSA). José Ramón Tuero y Lara Martínez, por su parte, integran la ejecutiva local, siendo ella, además de viceconsejera, portavoz del partido local. Tuero ostenta una de las secretarías ejecutivas y es también concejal del grupo municipal.