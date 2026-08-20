La CometCon de Gijón estrenará un concurso de "cosplay" infantil y contará con un elenco de lujo en el jurado
"Red Lily", "Kujalice", "Hiyartist" y "Sai Westwood", todas ellas "cosplayers", estarán en la cita, que irá del 4 al 6 de septiembre
Gijón vivirá del 4 al 6 de septiembre la 14.ª edición de la CometCon, evento de ocio joven y alternativo que tendrá lugar en el recinto ferial Luis Adaro. El "cosplay", fenómeno cultural global por el que los fans se visten como sus personajes favoritos, volverá a ser parte esencial de la cita. Habrá una zona dedicada a ello con charlas, mesas redondas... Y, además, un concurso de "cosplay" y una pasarela-desfile bajo la batuta de "AskalPlay". La CometCon contará con invitados de lujo, "Red Lily", "Kujalice", "Hiyartist" y "Sai Westwood", todas ellas "cosplayers", que ejercerán de jurado y participarán en actividades con el público.
En esta ocasión se desarrollará por primera vez el concurso de "cosplay" infantil. "Esta iniciativa se engloba en el espacio PequeCon, una zona pensada para que niños y niñas disfruten de la cultura alternativa con talleres, actividades y ahora también su propio momento de gloria sobre las tablas", apuntan desde la organización. Por otro lado, el concurso principal, el "Cosplay Stage", se divide en varias categorías (individual, grupal y mención especial del jurado) con premios en metálico, diplomas y trofeos.
La CometCon repartirá más de 3.000 euros en premios, incluidos los del concurso de dance covers "Dance Arena" del domingo 6 de septiembre. "Con esta apuesta por el 'cosplay' como fenómeno cultural, CometCon vuelve a demostrar su compromiso con la inclusividad y originalidad en el ocio para jóvenes y familias, postulándose una vez más como la gran cita del final del verano y un escaparate único para la creatividad de la juventud asturiana", reivindican los organizadores.
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