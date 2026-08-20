Conmovedora y multitudinaria despedida al psicólogo y docente gijonés Félix Ruiz: "Veía posibilidades donde otros veían limitaciones"

El legado familiar, personal y profesional que deja a su estela Félix Ruiz Mahamud, fallecido a los 54 años en la montaña de Cabrales tras sufrir un infarto, podía sentirse simplemente al echar un vistazo a la iglesia parroquial del Corazón de María, abarrotada para despedir al psicólogo y antiguo profesor del centro. La llegada del coche fúnebre se realizó bajo un solemne silencio que precedió a un funeral en el que familiares, amigos y compañeros de Ruiz le brindaron un emotivo y multitudinario adiós. "Era muy querido por todos", reivindicaron los presentes sobre quien fuese uno de los fundadores de Ayalga, centro de psicología para personas con altas capacidades.

"Es una tarde difícil por el dolor propio de una muerte tan inesperada", aseveró Simón Cortina, director general de los colegios claretianos del país y antiguo director del Corazón de María, que ofició las exequias. "Félix fue muchas cosas: terapeuta, educador, acompañante, hijo, padre... y, sobre todo, un hombre de fe", ensalzó Cortina, que recordó que el docente "amaba" la montaña, donde encontraba "un espacio privilegiado para el silencio, la contemplación y la conexión consigo mismo". Félix Ruiz pereció cuando hacía una ruta por los Picos de Europa. Le hallaron inconsciente en la majada de las Moñas.

Simón Cortina destacó de Ruiz Mahamud que tenía "la convicción de que cada persona posee una dignidad inmensa". Y que poseía, además, una "especial sensibilidad hacia quienes necesitaban ser acompañados". El fallecido, que estuvo en el Corazón de María de 1997 a 2021, impartió Religión o Filosofía. También trabajó con Cáritas en Salamanca. "Era capaz de descubrir posibilidades donde otros veían limitaciones", sostuvo Cortina durante un acto con acompañamiento musical en el que las emociones estaban a flor de piel.

Buena parte de la familia de Félix Ruiz ocupaba los primeros bancos de la iglesia. Sus hijas, María y Marta, se armaron de valor para dedicar unas palabras a los asistentes. "Que hayan venido tantas personas nos muestra la huella que dejó papá en tanta gente", afirmaron las jóvenes, que evocaron anécdotas de su padre en la montaña, esquiando o con sus gatos. "Siempre tenía proyectos", comentaron, antes de alcanzar la parte más emocional del discurso. "Sigues aquí y lo estarás en cada decisión que tomemos", aseguraron con la voz entrecortada María y Marta, que provocaron una sonora ovación en el templo.

En el funeral también se reparó en la "profunda identidad claretiana" de Félix Ruiz, exalumno del Corazón de María. "Creía que educar era mucho más que enseñar; era una persona disponible, cercana y generosa", encomió Simón Cortina sobre Ruiz, licenciado en Psicología Clínica y que residió los últimos años de su vida en Caravia. Había escrito un segundo libro junto a José Luis Pérez, el otro fundador del centro Ayalga, que saldrá a la luz en unas semanas. Cortina hizo una comparación con Juan Tamariz, ilusionista también fallecido recientemente. "Él llenaba de sorpresa los teatros y Félix llenó de esperanzas muchas vidas", proclamó el claretiano, que agradeció la "entrega silenciosa" de Félix Ruiz, despedido con eterna gratitud en la que fue su parroquia.