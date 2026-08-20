Fallece a los 90 años el sacerdote Faustino Vilabrille, párroco gijonés y misionero en Guatemala

El sacerdote Faustino Vilabrille, que estuvo al frente de parroquias de varios puntos de Asturias, ha fallecido este jueves a los 90 años. Misionero en Guatemala, impulsó durante años el proyecto "Agua para todos y todas" en el país centroamericano, una labor que permitió a principios de siglo la instalación de 444 depósitos de agua de 8.000 litros de capacidad para recoger el agua de lluvia.

Durante décadas fue párroco de Trevías (Valdés) y presidente de la cooperativa de agricultores de la zona, ejerció como vicario parroquial en San Melchor del Cerillero tras su jubilación. En Guatemala llevó su misión para colaborar con los más desfavorecidos, en concreto en cinco comunidades indígenas de Alta Verapaz, donde su proyecto ayudó a más de 400 familias.

Vilabrille nació en 1936 en en San Andrés de Logares, Fonsagrada (Lugo) y estudió en el Seminario de Oviedo. Fue la mano de Cooperación Internacional de Caritas cuando llegó a Guatemala como misionero.

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Sus restos mortales descansan en el tanatorio de Cabueñes. La iglesia parroquial de San Antonio de Padua, de los padres Capuchinos, acogerá su funeral este sábado, día 22, a la una de la tarde.