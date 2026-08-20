Las fiestas de Contrueces, en Gijón, esquivan la cancelación tras resolver los problemas administrativos a un día de su inicio

Las fiestas de Contrueces se celebrarán finalmente con normalidad después de que la organización y el Ayuntamiento hayan resuelto los problemas administrativos que amenazaban con ponerlas en riesgo. La comisión recibió ayer un nuevo requerimiento para depositar una fianza de 2.000 euros, lo que motivó un comunicado en el que advertía de la posibilidad de cancelar las celebraciones si no obtenía una respuesta clara. Hoy, la presidenta de la comisión, María Sánchez, confirma que la situación está solucionada.

El problema estaba relacionado con una fianza anterior de 1.900 euros, correspondiente a la Hoguera de San Juan, cuya devolución estaba pendiente. "El papel como que se perdió un poco por ahí entre unos y otros y estaba sin firmar", explica Sánchez. El documento ya ha sido firmado y la devolución está autorizada, por lo que la organización realizará ahora el nuevo ingreso de los 2.000 euros exigidos. También han recibido los horarios definitivos para las fiestas, que serán hasta las cuatro de la madrugada el viernes y el sábado, y hasta la una el domingo y el lunes.

La comisión asegura que toda la documentación fue presentada "en tiempo y forma", aunque lamenta que los plazos administrativos no coincidan con los que posteriormente se exigen a la organización. "Pero bueno, está todo solucionado y va a haber fiesta", resume Sánchez, que destaca además el apoyo recibido tras el comunicado publicado. "Fue exagerado el apoyo que tuvimos en redes sociales", señala.

Mientras tanto, los preparativos avanzan en el prao. Los organizadores están terminando el vallado perimetral, instalando las barras y colocando mesas y el resto de elementos necesarios. El cierre del recinto y el control de accesos se mantendrán este año, ya que forman parte de los requisitos municipales. La entrada, sin embargo, será gratuita: la comisión no cobrará el euro que se exigía anteriormente, aunque continuará con la venta de rifas para ayudar a sufragar los gastos.

Un programa para todas las edades

El programa arrancará mañana, viernes 21, a las 18.30 horas con un carnaval pirata, un pasacalles y concurso de disfraces, seguido del pregón de David Alonso y, desde las 22.30 horas, el Goat Festival, con Dani Parrondo y DJ Dani Veites.

El sábado 22 habrá comida vecinal, actividades vinculadas al Sporting, el reto de la camiseta rojiblanca, la orquesta Solara a partir de las 23.00 horas y fuegos artificiales a medianoche.

El domingo 23 contará con DJ Cholina, parrillada vecinal, juegos tradicionales, chocolatada con churros y la orquesta Cuarta Calle desde las 21.00 horas. Por último, el lunes 24 se celebrará el Día del Socio, con entrega del bollu, una exhibición de medios de la Guardia Civil, Tato el Payaso, fiesta de la espuma y la actuación del grupo Beatriz a las 21.00 horas.

Sánchez reconoce que la organización llega a estas fechas con ganas de disfrutar, pero también de poner el punto final a meses de trabajo: "Por una parte ya tenemos ganas de que llegue, por otra también tenemos ganas de que pase, porque al final son tantos problemas y tanto tiempo robado a nuestras vidas, a nuestras familias". Aun así, asegura que la recompensa está en llenar el prao: "Para nosotros la mayor satisfacción es ver el prao lleno con gente disfrutando".