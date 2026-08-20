Gijón lidera la construcción de vivienda nueva en municipios costeros, con los precios aún al alza

Gijón es una de las ciudades costeras de España con más promociones de obra nueva. Así lo recoge un estudio del grupo Tinsa, que ha analizado el empuje inmobiliario de las ciudades con playa tanto para turistas como para interesados en adquirir primeras o segundas viviendas. En él, se refleja que Gijón cerró el año pasado como el tercer municipio costero de España por número de visados de obra nueva expedidos, con un total de 854, y quedando por delante de ciudades como Vigo y Benidorm, que no llegaron a los 700 visados. El sector inmobiliario local, por su parte, señala que estas cifras, que se refieren a número de viviendas, suelen oscilar bastante de año a año cuando alguna gran promoción sale adelante y, si bien constatan el "gran interés" de Gijón en el mercado, apuntan también a que la escasez de vivienda construida sigue incrementando los precios.

El análisis se basa en datos públicos del Ministerio de Vivienda y en datos propios de Tinsa, una sociedad de tasación y consultoría inmobiliaria, y reafirman un balance que desde Asturias ya había lanzado CAC-Asprocon, la patronal de la construcción, que desde hace meses sitúa a Gijón como la ciudad que abandera las promociones de obra nueva en la región. Al ampliar el marco, ahora, su encaje a nivel nacional deja también datos interesantes: las 854 viviendas de obra nueva visadas el año pasado las superan solo dos ciudades de la Costa del sol: Mijas (1.670) y Estepona (1.278).

Gijón, de hecho, quedó en ese ranking por delante de localidades con gran empuje por su tradición costera como Torrevieja (766 viviendas visadas), Roquetas del Mar (723) e incluso Benidorm (685). Vigo, que tanto por ubicación como por volumen de población podría arrojar datos similares, cerró ese mismo año con 692 visados. En términos globales, la construcción de vivienda el año pasado en ciudades costeras se saldó con un incremento interanual del 21,7 por ciento. Y Gijón, en número de visados, creció el año pasado en un 10,8 por ciento respecto a 2024, rompiendo una tendencia que en Asturias se cerró en negativo, con una bajada del 18,1.

El estudio se centra en ciudades costeras y excluye en buena parte a las capitales de provincia por considerar que estas engloban "dinámicas diferentes del reclamo del 'sol y playa' que caracteriza a los emplazamientos en la costa". La metodología, sin embargo, no supone cambio alguno en cuanto a los resultados de Asturias: Oviedo cerró el 2025 con 356 visados o licencias de obra nueva (supuso una bajada de más del 50 por ciento) y sorprende el caso de Avilés, con solo 18 visados tras un año inusualmente poco activo en el sector. Tampoco fue un buen año para Llanes, con 45 visados y una bajada interanual del 64 por ciento, ni para Castrillón, un destino costero asentado pero que sufrió un descenso del 41,9 por ciento de sus visados en 2025, con solo 18. El interés inmobiliario por destinos con playa en Asturias, en cualquier caso, parece evidente: de las 2.137 licencias de obra nueva, 1.104 se ubicaron en ciudades con playa.

Respecto a la compraventa de viviendas, Gijón queda también en los primeros puestos. El 2025, con datos ya validados por el Ministerio de Vivienda, dejó un balance de 3.778 transacciones en la ciudad. En el estudio de Tinsa, de hecho, y de nuevo limitándose a destinos costeros que no sean capitales, sitúa a la localidad asturiana en el cuarto puesto a nivel nacional: quedaron por delante en el mismo año Torrevieja (6.913 operaciones de compraventa), Orihuela (4.992) y Marbella (4.407). Por detrás de Gijón se situaron Cartagena (3.759), Elche (3.611) y Estepona (3.475).

Precios alejados del bolsillo medio

Ahora bien, el sector inmobiliario asturiano ya ha alertado este año de que el aumento de precios estaba empezando a contener el volumen de operaciones. Los datos de 2025, tras años de crecimiento, ya se saldaron con un balance interanual negativo, por ahora poco relevante en Gijón en términos porcentuales (un 1,6 por ciento) pero que parece confirmar lo que en el mercado inmobiliario llaman "efecto mancha de aceite": los residentes o aspirantes a segunda vivienda que no puede permitirse un piso en su destino favorito, eligen una ubicación cercana a él con precios más asumibles.

En este nuevo análisis, así, la bajada interanual de Gijón, que también afecta a Oviedo (sus 3.724 transacciones el año pasado supusieron una bajada del 1,4 por ciento respecto al año anterior), contrasta con la evolución de Asturias como provincia, que registró 17.750 operaciones de compraventa y asentó un incremento del 5 por ciento. Este nuevo estudio de Tinsa señala que los precios están "en máximos" y estiman una media de 1.747 euros por metro cuadrado en Asturias y de más de 2.000 en Gijón.

El impacto del turismo

El impacto del turismo parece evidente. El análisis apunta a que "el precio de las viviendas vacacionales en la costa aumenta" y que su precio medio es "notablemente superior" respecto a localidades de interior. "El perfil de demanda es mayoritariamente nacional, procedente de Madrid, y el comprador extranjero procede de países de Europa del Este", añade este nuevo informe. "Las compraventas de vivienda vacacional por parte de extranjeros se sitúan en torno al 10 o el 30 por ciento y han aumentado ligeramente en el último año", completa. El riesgo de esta nueva tendencia es que la demanda local se vea "expulsada" del litoral ante un perfil de comprador de segunda residencia que en general goza de un mayor nivel adquisitivo.

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Que Gijón abandere este ranking de transacciones y licencias de obra nueva, sin embargo, no permite prever por ahora un descenso de los precios. Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, explica que la cifra de viviendas visadas debe interpretarse con cautela, porque una promoción de un gran edificio engrosa de golpe el acumulado de destinos que, como en el caso de Gijón, siguen sin poder hacer frente a la demanda. "Siguen siendo muy pocas viviendas (construidas). Se necesitan muchísimas más para resolver el problema que tenemos", asegura.