Gijón se prepara para un Hípico de altura internacional: 94 jinetes y amazonas de 16 países, 260 caballos y cuatro pruebas para el ranking mundial

Las Mestas volverá a reunir la próxima semana a algunos de los mejores jinetes del mundo. El Concurso Hípico Internacional de Gijón celebrará su 83ª edición del 25 al 30 de agosto con 94 jinetes y amazonas de 16 países, más de 260 caballos y 546.400 euros en premios. Una participación de primer nivel que sitúa al concurso gijonés entre las grandes citas internacionales del salto de obstáculos.

Entre los participantes estará Scott Brash, actual número cuatro del mundo y uno de los jinetes más destacados de la temporada. También estarán Harry Charles, Robert y Jack Whitaker o Emanuele Gaudiano. Aunque, el dato que mejor refleja el nivel de la competición seguramente sea este: alrededor de una quincena de los participantes que competirán en Gijón estarán estos días en Aachen, donde se disputa el Campeonato del Mundo. "Creo que los datos de la edición de este año hablan por sí solos", señaló Alejandro Ancín, director deportivo de los concursos.

El concurso contará con 16 pruebas de distintas categorías, desde la competición de caballos jóvenes hasta el CSI 4*, la máxima categoría incluida en el programa gijonés. Siendo la principal novedad deportiva que ocho pruebas repartirán puntos para el Longines Ranking, la clasificación mundial que determina la posición de los mejores jinetes, una más que el año pasado.

"Un orgullo"

Ana Palacios, presidenta de la Federación Hípica del Principado de Asturias, situó el concurso gijonés entre los cuatro mejores de España. "Para nosotros es un orgullo tener este concurso en nuestro panorama nacional", afirmó durante la presentación celebrada ayer en el salón de actos del Ayuntamiento. Asegurando también que la participación asturiana volverá a estar presente con varias plazas reservadas para jinetes de la región.

Participantes en la presentación del Hípico. / .

El crecimiento deportivo tendrá también su reflejo en Las Mestas. La pista verde de competición ha sido sometida durante meses a trabajos de regeneración para mejorar el terreno y el césped, mientras que la antigua pista de entrenamiento, construida hace medio siglo, ha sido sustituida por una adaptada a los estándares de los grandes concursos internacionales.

"Este año presentamos un Hípico que vuelve a crecer, que vuelve a ilusionar", aseguró el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, que defendió la inversión realizada durante los últimos meses. Porque, para el edil, el concurso ocupa un lugar especial en la ciudad. "El Hípico de Gijón no es solamente una competición, es una parte de nuestra ciudad", afirmó.

A las mejoras de las pistas se suma la llegada de Santiago Varela como jefe de pista. El diseñador madrileño, una de las grandes referencias españolas en esta labor, ha trabajado en Juegos Olímpicos, Campeonatos de Europa y finales de la Copa del Mundo y será el encargado de diseñar los recorridos de esta edición.

Tres videomarcadores y un nuevo obstáculo

Las novedades alcanzarán también a quienes acudan a Las Mestas como espectadores. Habrá una grada auxiliar con capacidad para 715 personas, un comedor de 200 metros cuadrados, cuatro pantallas y tres videomarcadores. Entre los nuevos obstáculos habrá uno inspirado en la Universidad Laboral. También habrá música en directo el viernes y el sábado y la entrada continuará siendo gratuita antes de las tres de la tarde.

Porque detrás de los grandes nombres y de las mejoras de las instalaciones el Hípico sigue siendo una tradición “accesible” para los ciudadanos. Ancín lo resumió así durante la presentación: "Podemos traer los mejores jinetes del mundo, podemos ofrecer las mejores instalaciones, podemos tener la mejor pista, pero lo que nos hace especiales es el público de las Mestas", aseguró.

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El objetivo del Ayuntamiento pasa por mantener esa relación mientras el concurso sigue creciendo. "Nuestra responsabilidad como Ayuntamiento no solamente es conservar esa historia, es hacer que tenga futuro", defendió Pañeda. Las Mestas volverá a abrir sus puertas el próximo martes con la mirada puesta en el deporte internacional y la intención de seguir siendo un lugar de encuentro para los gijoneses.