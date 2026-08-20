Jorge Drexler empapa el Botánico de Gijón de ritmo afro-uruguayo

"En la pieza que faltaba, el concierto que faltaba". Así anunciaba el Botánico de Gijón el recital que ofreció, en la finca de La Isla –el último gran añadido al Jardín Atlántico– el uruguayo Jorge Drexler, uno de los cantautores más importantes de la música en español. Y eso fue el recital para muchos de los presentes, que casi llenaron el aforo previsto de 1.500 espectadores: la guinda que, en un entorno precioso, igual le faltaba al verano gijonés. Pero sobre todo fue la oportunidad de aplaudir las obras más tarareadas del uruguayo y las nuevas que componen "Taracá", el 15º álbum de estudio grabado recientemente en su país, con el que se presentó en Gijón y que representa quizás el trabajo más personal de toda su carrera.

Arrancó Drexler con "Toco madera", seguida de "¿Cómo se ama?", las dos de su ultimo disco para dar paso a "Transporte" del disco del 2004. Acompañado de siete músicos, las ovaciones le llegaron desde la primera canción. Y más aún cuando compartió recuerdos, como que su tatarabuelo "salió huyendo de España por tocar las campanas de la iglesia de Quirós".

Despues de "Telefonía", un clásico muy aplaudido, tocó a ritmo de candombe –género musical y danza de origen afro-uruguayo–un tema nuevo titulado "Tamborero", haciendo un homenaje a este ritmo de su país natal que tanto le emociona. "Te llevo tatuada" y "Las palabras" dieron paso a un acercamiento de Drexler al público, bajándose del escenario para entonar la famosa "Guitarra y vos"

Hubo en el Botánico tiempo para los homenajes, como el que le dedicó a Joaquín Sabina recordando que en 1995 le invitó a cantar de telonero con él, haciendo dos conciertos, el segundo de ellos en Pola de Siero. O el de Enrique Morente con la cancion "Cuando cantaba Morente"

Para entonces parte del público ya había abandonado sus sillas para buscar sitio donde bailar. Y bien que hicieron, porque Drexler tiró de ritmo muy bailón para cantar "Universos paralelos", antes de recordar que "Nuestro trabajo/ Los puentes" la escribió el 19 de enero en el 2017, un día antes de la toma de presidencia de Donald Trump, en "un arranque de ira al intuir lo que estaba por venir".

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Otra explicación la dedicó a "Taracá", el título de su último álbum, una onomatopeya por el sonido que produce el tambor al interpretar el ritmo de candombe, lo que le llevó irremediablemente a poner a todo el público a tocar las palmas con los tres pulsos que representa el citado ritmo, con él interpretando la canción que da título a su trabajo más reciente. A ritmo brasileño se despidió con la canción "Qué será que es", tan rítmica y bonita. Faltaban los bises pero ya era, para todos, un cita especial del verano del 2026.