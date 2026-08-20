Malena Cortina, nueva presidenta de Abierto Hasta el Amanecer, en Gijón: "Estoy con muchas ganas de empezar"
La ovetense, de 28 años y que hasta ahora coordinaba el área de cultura de la entidad de ocio juvenil, releva a Rui Pinto
Lograr más espacios y financiación, un proyecto de préstamo de libros o una fiesta por el 30.º aniversario, entre los desafíos
Relevo en Abierto Hasta el Amanecer. La ovetense Malena Cortina González asume la presidencia de la asociación de ocio juvenil y sucede a Rui Pinto, que llevaba en el cargo desde principios de año. Cortina, de 28 años, licenciada en Pedagogía y también con formación en Sexología, acumula casi tres años en el colectivo. Hasta ahora coordinaba el área de cultura. "Estoy muy animada, con muchas ganas de empezar; representar a la asociación es grande", asegura. La plena actividad de Abierto Hasta el Amanecer, eso sí, volverá en octubre tras el parón estival.
Entre los retos figuran el seguir tejiendo redes con otras entidades y conseguir una mayor financiación para costear el funcionamiento de la asociación. "El área deportiva tiene un montón de gente en listas de espera", indica Malena Cortina. Otras ideas son la actualización de programas, realizar estudios de realidad, expandirse a otros espacios más allá de la sede de Moreda o impulsar un proyecto de préstamo de libros.
El próximo año Abierto Hasta el Amanecer celebrará su 30.º aniversario y la intención es que haya una fiesta. "A ver qué podemos hacer que sea diferente", apunta Malena Cortina, con formación también en mediación de conflictos, ambientación familiar y prevención de consumo de sustancias.
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