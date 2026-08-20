Dos nuevos detenidos elevan a diez los implicados en los asaltos a joyerías de Gijón: "Un grupo tan inaudito como generador de alarma social"

Dos nuevas detenciones elevan a diez las personas implicadas en los asaltos a joyerías que tuvieron lugar en los últimos meses en Gijón, una en la calle Begoña y otra en Magnus Blikstad. Estos dos nuevos individuos, arrestados el pasado lunes, forman parte de este grupo criminal compuesto por colombianos afincados en la zona oeste de la ciudad –tres de ellos se encuentran en prisión preventiva– y su cometido, según consta en las diligencias, era el de realizar vigilancias mientras otros integrantes del grupo perpetraban los asaltos a punta de pistola.

Estos dos últimos investigados, uno en situación regular en España y el otro en fase de regularización provisional, se acogieron ayer a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con cargos, aunque con medidas cautelares. En concreto, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 decretó la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento de los establecimientos afectados y la obligación de personarse todos los viernes a firmar en el Palacio de Justicia. También se les han requisado sus teléfonos móviles.

La investigación policial arrancó después de los robos con violencia. Estos individuos entraron a las joyerías a cara descubierta y con armas de fuego con las que encañonaron a las trabajadoras de cada negocio. No fueron asaltos al azar, comprobaban previamente que eran locales regentados por mujeres. Las pesquisas resultaron "especialmente complejas, tanto por la forma de actuar de los atracadores como por la necesidad de identificar a todos sus integrantes y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos", detallaron desde la comisaría de El Natahoyo después de la detención, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, de seis integrantes de la banda. Todos de nacionalidad colombiana.

Cada uno de los implicados –en el grupo también hay, al menos, una mujer– tenía un cometido. De hecho, hubo detenidos por robo y otros por receptación. La mayoría escondió las joyas en sus respectivos domicilios o en el de familiares. Una de las investigadas las escondió en maletas con ropa y las dejó en casa de su suegra, por ejemplo. Y otros trataron de ir vendiendo el material sustraído en las dos joyerías afectadas. A ojos de los investigadores conformaban un grupo criminal "tan inaudito como generador de alarma social", lo que llevó a la Policía a pedir medidas cautelares en el Juzgado.

Identificados por las víctimas

A las vista de las pruebas recabadas, tres de los implicados, incluidos los cabecillas, ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias. Fueron seis de una primera tacada aunque las pesquisas seguían abiertas. Los que están en prisión ya han sido identificados plenamente por las víctimas en una rueda de reconocimiento.

A la espera del desarrollo de la instrucción judicial, que permitirá determinar el grado de implicación, se enfrentan a los delitos de robo con violencia agravado, pertenencia a grupo criminal, lesiones y receptación. Todo apunta a que la investigación policial se da por terminada tras los diez arrestos.