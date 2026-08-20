Las peñas taurinas avalan la continuidad de Zúñiga al frente de El Bibio: "Entiende al público de Gijón y conoce como nadie la plaza"

Congratulación por una feria de Begoña "completa y exitosa", con una gran afluencia de aficionados jóvenes, y rotundo apoyo a la continuidad del empresario Carlos Zúñiga al frente de El Bibio. Esas son, grosso modo, las sensaciones que manejan las peñas taurinas apenas horas después del fin de una nueva fiesta de la tauromaquia en el coso de la carretera de Villaviciosa. Sus presidentes aplauden a una ganadería "que respondió" y faenas como las de Morante de la Puebla, Pablo Aguado o Roca Rey, a la par que avalan el trabajo de Zúñiga, responsable de Circuitos Taurinos, que solicitará la prórroga al Ayuntamiento para seguir dos años más en la gestión de El Bibio. "Entiende muy bien al público y su idiosincrasia", ensalzan.

"La perfección no existe; hubo algún fallo, pero la valoración de la feria es muy positiva", señala Maritina Medio, presidenta de la peña Miguel Ángel Perera, que reivindica, por ejemplo, el papel de Sergio Rollón, novillero "con mucha proyección". También destaca la asistencia. "El día de Morante igual solo había veinte huecos libres y con Roca Rey se rozó el lleno", indica Medio, que respalda asimismo la decisión de Carlos Zúñiga de optar a continuar en El Bibio. "Soy partidaria; ha hecho muchísimo por la plaza", sostiene. En una línea similar se expresa Aquilino Tuya, presidente de la peña Cocheras. "Conoce la plaza como nadie y mientras siga ofreciendo estos carteles, trayendo a las mejores figuras y un ganado que se supera... no hay duda de que debe seguir", afirma Tuya, que, sobre la recién concluida feria, encomia la faena de Morante al segundo toro y a un Roca Rey "espléndido" en el primero. "Subimos un escalón respecto al año pasado", resalta Aquilino Tuya, que recuerda además la primera jornada, marcada por el homenaje a la Marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle. "Fue emocionante", admite.

"Ha habido una gran afluencia y eso es buena señal", asevera José María Mendoza, presidente de la peña Eduardo Dávila Miura, que hace hincapié en la nutrida presencia juvenil. "Y el ministro Urtasun dice que no hay interés por la fiesta...", apostilla Mendoza, que, si tiene que quedarse con algún torero, lo hace con tres. "Morante estuvo elegante, maestro, aunque luego pinchó; Roca Rey en su línea, algo tremendista pero que llega al público, y Pablo Aguado estuvo inmenso", reflexiona. También se muestra a favor de que Carlos Zúñiga tenga mando en plaza un par de años más. "Está llevando a la feria un punto más arriba; la ha puesto a un nivel muy importante", proclama.

"El gran número de niños y jóvenes que vinieron es la respuesta ante determinadas posturas dictatoriales", asegura Ana Rodríguez, presidenta de la peña José Tomás, que, para futuras ediciones, propone "ganaderías incluso más duras". También ensalza la figura de Pilar González del Valle. "Ayudó a que volviera la tauromaquia a Gijón; es inevitable echarla de menos", apunta Rodríguez. "Hay aspectos a mejorar pero el aficionado tiene que apoyar al empresario (Carlos Zúñiga), que lucha por darnos la feria que la ciudad necesita", sentencia.

Para Agustín Moure, presidente de la peña El Puyazu, esta feria de Begoña es "de notable alto". "Los toros tuvieron embestidas bonitas y los matadores estuvieron a la altura", manifiesta Moure, para el que la faena cumbre fue obra de Pablo Aguado. "Su trabajo está más que consolidado para que Gijón vuelva a recuperar su sitio en el panorama taurino español", reivindica, por otro lado, sobre el empresario Carlos Zúñiga. "Carlos ha sido valiente; entiende perfectamente a la afición y el toro que tiene que traer y si sigue será una buena decisión", opina Paco Orejas, presidente de la peña El Fandi, que se queda con la "ilusión" que irradiaba la gente joven que iba a los tendidos en esta feria. "Es la muestra inequívoca de que está más viva que nunca", valora Orejas, que asimismo destaca la actuación de Morante con el segundo toro. "Las ganaderías dieron buen juego", zanja.

"Todos los que salieron al ruedo dieron lo mejor de sí", asevera Dionisio Montero, presidente de la peña Astur, para el que los toros de La Quinta y el Puerto de San Lorenzo ofrecieron "espectáculo". En ese sentido, ve positiva la continuidad de Zúñiga al frente de El Bibio. "Mientras la cosa funcione como este año no hay por qué cambiarlas", razona. Adán Pérez, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Asturiana, pone deberes. "Pediría que no se conformase con la plaza, sino que se adaptase a los nuevos tiempos y haga más promoción a jóvenes y peñas", subraya. Propone, como idea, coloquios con novilleros para fomentar aún más la afición. "Y algún torero nuevo para que no sea todo sota, caballo y rey", agrega. Sobre esta feria, no duda Adán Pérez en uno de sus momentos favoritos. "La tarde de Morante y Pablo Aguado quedará para el recuerdo", recalca.