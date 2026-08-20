El Principado replica por el colegio gijonés de Nuevo Roces: asegura que el Ayuntamiento tiene los planos del comedor desde 2023 y ofrece "plena disponibilidad" para colaborar

A vueltas con el colegio gijonés Xosefa de Xovellanos, en Nuevo Roces. La Consejería de Educación transmitió este jueves que trabaja "intensamente" para que el nuevo curso escolar arranque "sin ningún tipo de incidencia". También ha salido al paso de los reproches del PP, que acusó al Principado de falta de coordinación y trabas para poner a punto el servicio de comedor. En ese sentido, la consejería que encabeza Eva Ledo subraya que hay contactos con el Ayuntamiento de cara a determinar las competencias de cada administración. Y recalca que el Consistorio dispone de los planos desde 2023, cuando se concedió la licencia de obra. Unos planos en los que, incide, aparecen las especificaciones sobre tomas de luz, enchufes o desagües.

Eva Ledo asegura que existe "plena disponibilidad" por parte del Ejecutivo regional a colaborar con el Ayuntamiento y los demás actores que intervienen en la puesta en marcha del colegio Xosefa de Xovellanos, que abrirá en septiembre sus puertas. Otro punto que ha tocado alude a una visita al centro. Los populares señalaron que el Principado tardo más de lo deseado en otorgar permiso para acceder al colegio. Desde la Consejería indican que cualquier acceso a una obra en fase de ejecución requiere de una autorización expresa, tanto de la dirección facultativa como de las personas encargadas de la dirección de la obra y de la coordinación de seguridad. "No tenemos constancia de que el día 8 de julio se haya producido una visita de responsables municipales a las obras del colegio, una circunstancia que, en todo caso, hubiera requerido de la mencionada autorización previa por parte de los técnicos", ahondan.

El Principado afirma que la primera solicitud formal del Consistorio llegó el 14 de julio. Explica que dicho día Jorge Pañeda, concejal de Educación, llamó telefónicamente a Julio Vallaure, director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, y que la gestión se realizó con normalidad. La visita se produjo a finales del mes. Pañeda criticó en las últimas horas la ausencia de "ayuda y respuesta" del gobierno regional, si bien resaltó que desde el Ayuntamiento "ya se está elaborando el presupuesto necesario para equipar el comedor y acelerar al máximo su puesta en funcionamiento". "Somos optimistas para llegar a las primeras semanas de septiembre", sostuvo el edil popular tras una reunión con familias del barrio en la que también estuvo la diputada Gloria García.