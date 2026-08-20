El PSOE pide al gobierno local los contratos de los conciertos del Parque y el destino de 300 entradas VIP

El PSOE de Gijón ha reclamado al gobierno municipal información sobre los contratos vinculados a los conciertos del Parque 2026 y sobre el destino de las entradas reservadas para una zona VIP instalada durante las actuaciones. Los socialistas sostienen que en los expedientes que han podido consultar no figuran dos contratos firmados por el entonces presidente de Divertia, Oliver Suárez, con las empresas organizadoras de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo.

El concejal socialista Antonio del Corro ha solicitado formalmente esta documentación a Alcaldía y cuestiona los motivos por los que esos contratos no aparecen entre la información facilitada. “No han proporcionado toda la información del programa. En los expedientes faltan dos contratos que firmó Oliver Suárez con las empresas organizadoras de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo en septiembre y noviembre de 2025, respectivamente”.

Según los datos incluidos por el PSOE en su denuncia, el coste de los tres conciertos asciende a 754.291 euros, a los que se suman 155.938 euros de IVA. A estas cantidades se añaden los 120.000 euros correspondientes al caché de Alejandro Sanz y los 150.000 de Lola Índigo, mientras que en el caso de Antonio Orozco no se habría establecido una cantidad fija para el artista.

Con estas cifras, los socialistas sitúan el desembolso por encima de los 1,1 millones de euros. Del Corro cuestiona además que el Ayuntamiento no haya obtenido ingresos por la venta de entradas. “Son más de 1,1 millones de euros que pagó el Ayuntamiento con un retorno por venta de entradas de cero euros. Dinero público para beneficio privado”, afirma el concejal.

La incógnita de las entradas VIP

Otra de las cuestiones planteadas por el PSOE tiene que ver con las localidades reservadas para una zona privada habilitada sobre una estructura elevada durante los conciertos. Los anexos de los contratos que sí figuran en los expedientes contemplan, según los socialistas, la cesión de 100 entradas por actuación para “compromisos de Divertia”.

El montaje de esta estructura, incluyendo su alquiler, instalación y desmontaje, supuso un coste de 50.820 euros para las arcas municipales, según explica el PSOE. Del Corro reclama conocer qué ocurrió con las 300 entradas correspondientes a los tres conciertos y si fueron finalmente utilizadas, vendidas o entregadas gratuitamente. “¿Cuál fue el destino final de esas entradas? ¿Se pusieron a la venta? ¿A través de qué canal? ¿A qué precio? ¿Qué personas, empresas o entidades tuvieron acceso a ellas?”, pregunta el edil.

Los socialistas también han solicitado información sobre los gastos de cáterin asociados a los tres conciertos celebrados en el Parque de los Hermanos Castro. Según sus datos, se abonaron 29.049 euros por el concierto de Alejandro Sanz, 12.487 euros por el de Lola Índigo y 4.123 euros por el de Antonio Orozco, lo que suma 45.659 euros. Del Corro sostiene que “en los contratos que nos han facilitado no consta que Divertia tuviera que hacerse cargo del cáterin. El Gobierno tiene que explicar por qué asumieron ese coste y quién lo disfrutó”.

El concejal ha registrado estas peticiones ante Alcaldía y reclama al Ejecutivo municipal que facilite la documentación pendiente y detalle el destino de los gastos y las entradas cuestionadas. “Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no puede ser una opción: tiene que ser una obligación”, concluye.