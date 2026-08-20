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Sentido adiós en la iglesia de San Pedro al empresario gijonés del transporte Jesús Gil

"La suya ha sido una vida ejemplar", resalta el párroco, Javier Gómez Cuesta

Un momento del funeral, con la familia en los primeros bancos. En el recuadro, Jesús Gil.

Un momento del funeral, con la familia en los primeros bancos. En el recuadro, Jesús Gil. / Juan Plaza

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Manuel Castro

Gijón

Amigos y familiares dieron este jueves un sentido adiós al empresario del transporte, Jesús Gil Moreno, fallecido el pasado miércoles a los 87 años de edad, en el funeral que se celebró en la Iglesia Mayor de San Pedro, en Gijón.

"La suya ha sido una vida ejemplar", resaltó el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien fue el encargado de oficiar las exequias.

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"Nos hemos juntado aquí para decirle a Jesús, gracias por tu vida, gracias por lo que has hecho, por lo que has luchado, por lo que nos has querido, por lo que te has sacrificado, por tu vida entera", apuntó el sacerdote, quien insistió en que "la biografía de Jesús es una biografía admirable", recordando que comenzó a trabajar a los 13 años de edad.

No sólo se refirió a su vida laboriosa, sino que también destacó que "no sólamente ha trabajado él, sino que ha repartido también el trabajo; ha creado, ha sido un hombre creativo, un hombre con iniciativa, lo que ha hecho que pudiera repartir trabajo para los demás en una empresa importante, aunque en un sector que veo que atraviesa actualmente dificultades", señaló en referencia al sector del transporte.

JESUS GIL MORENO. FUNDADOR DE LA COMPAÑIA. COMPAÑIA DE TRANSPORTES JESUS GIL S. L. GIJON

Jesus Gil Moreno en su empresa de transporte. / ANGEL GONZALEZ / LNE

Jesús Gil Moreno, natural de Guitiriz (Lugo), residía en el barrio gijonés de La Calzada desde hace décadas. Fundó la empresa de transportes gijonesa Jesús Gil e Hijos, que cuenta con más de un centenar de trabajadores y tiene su sede en Tremañes. Además de esta sede en Gijón, la empresa dispone de dependencias en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.

En 2014, la patronal del transporte por carretera, Asetra, lo homenajeró con un reconocimiento a su trayectoria. En el sector del transporte asturiano era un referente.

Falleció el pasado miércoles cuando sus familiares lo estaban trasladando en coche hasta un centro médico por las molestias que estaba sufriendo. Le sobrevino un infarto, del que no pudo ser reanimado por los profesionales sanitarios.

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Tras las honras fúnebres, sus restos mortales se trasladaron al cementerio municipal de Deva, donde recibió sepultura. Jesús Gil Moreno deja esporas, María Amable Blanco González; dos hijos, Jesús Antonio y María Felisa Gil Blanco; cuatro nietos, Carla, Laura, Sergio e Iria y demás familia.

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