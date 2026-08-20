La suerte de la Lotería Nacional deja un segundo premio en Gijón

La suerte de la Lotería Nacional ha caído en la noche de este jueves en Gijón con un segundo premio valorado en 60.000 euros al número (diez décimos) o 6.000 euros al décimo.

Se trata del número 74.954 vendido en la administración de loterías número 21, ubicada en la calle de La Merced, 29.

Además de en Gijón, el número premiado también se vendió en Coruña y Valencia.

En cuanto al primer premio del sorteo, dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros al décimo), fue el 06.236, muy repartido. Así, se vendió en Alicante, Badajoz, Córdoba, Girona, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Tarrgona, Toledo,y Valencia.

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Además, hubo como reintegros 6, 1, y 5.