El "Tonel de Oro", el premio de Gijón a la pasión sidrera de Canal: "Somos una empresa familiar que lo que busca es tener un trato cercano con el cliente"

Apenas unos metros separan en la parroquia gijonesa de Lavandera la vivienda familiar de las instalaciones de Sidra Canal, que actualmente están formadas por cuatro naves repletas de toneles y maquinaria especializada. Es en esos metros donde Avelino Canal y su mujer, María Cristina Palacio, tomaron la decisión de fundar en 1955 el llagar que desde 2003 lidera su único hijo, Andrés Canal, que será quien este domingo reciba en la plaza Mayor de Gijón el premio "Tonel de Oro", a toda una trayectoria, en el marco de la Fiesta de la Sidra Natural.

Tras más de 70 años de actividad, Sidra Canal se encuentra en "un buen momento", tal y como destaca el responsable de un negocio que mantiene la esencia de la tradición llagarera. La receta no ha sido otra que tener como base el esfuerzo diario, la honestidad y el respeto por la bebida más característica de la región. "Desde pequeño me impresionó la consistencia que tenían mis padres. Cada mañana se levantaban y no paraban de trabajar. Antes había que hacer el doble de cosas que ahora, ya que todo funcionaba de forma manual y tenían que lavar y embotellar a mano", desarrolla Andrés Canal, quien incide en que "ellos compaginaban el llagar con las tareas de ganadería, al igual que otros muchos vecinos de la zona en aquella época".

Avelino Canal y Cristina Palacio fundaron un tándem que funcionaba a las mil maravillas a base de trabajo. Con el paso del tiempo, ambos consiguieron abrirse hueco en el sector de la sidra ganándose el respeto y el cariño de compañeros, profesionales y consumidores.

Sus valores fueron transmitidos a Andrés, quien a sus 64 años está acompañado a diario por su hijo, Lucas, y por otros cuatro empleados. "Cuando tomé el relevo éramos dos y ahora ya somos seis. Cuando tuve que coger el testigo a raíz de la muerte de mi padre entendí todo el trabajo y el estrés que eso conllevaba. Empecé a ser el encargado de hacer visitas a establecimientos para vender mercancía, ir a buscar la manzana a determinados sitios... En definitiva, tuve que seguir el legado de mi padre e intentar mejorar nuestro funcionamiento poco a poco", desarrolla Andrés Canal, a quien le llena de orgullo ver su apellido en las botellas que sirven muchos negocios hosteleros de la región.

Más allá de las botellas de sidra que siempre habían producido, desde hace varias décadas tienen como su producto estrella su sidra Denominación de Origen Protegida (DOP), que lleva por nombre "El Santu". "Ese era el apodo que tenía mi padre y el resto de la familia. Entonces, cuando surgió lo de la DOP, estuvimos dándole vueltas a qué nombre ponerle y decidimos que ese podía ser un buen homenaje a quienes nos habían precedido", explica el responsable de Sidra Canal.

Gracias a la ampliación que realizaron en sus instalaciones, Sidra Canal tiene una capacidad de producción anual de 1.300.000 litros. "Solemos sacar en temporada unos 700.000 litros y el resto se guardan para ir lanzándolos según la demanda que vayamos teniendo de los negocios", resalta el gerente de un llagar que supera con creces cada año el millón de botellas de sidra, y eso sin vender más allá de la región. "Somos una empresa familiar que lo que busca es tener un trato cercano con el cliente", defiende Canal.

Respecto al momento por el que pasa el sector sidrero, Canal pone el foco en que el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2024 supuso un aliciente para las ventas de las botellas DOP. "Fue un alivio y un empujón importante, ya que veníamos de unos años duros después de la pandemia. Notamos que las ventas de ‘El Santu’ crecieron de forma importante", asegura.

Si bien, Canal remarca que el consumo de la sidra a nivel general ha sufrido un descenso importante. "Tenemos la sensación de que la población no tiene tanto dinero para gastar en ocio desde que llegaron la crisis y el covid. Además, la noche ha caído bastante y ya la gente no alterna tanto a esas horas", añade.

Aunque esta campaña confía en que los resultados sean "positivos", Canal teme que en 2027 haya problemas de producción. "Creemos que no va a haber tanta manzana como otras veces porque no ha llovido casi nada. En Asturias los árboles no están acostumbrados a tanta sequía y la poca manzana que hay se está cayendo", alerta este vecino de Lavandera, que añade que "ojalá a partir de ahora llueva algo más porque el campo lo necesita".

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Por el momento, Canal prefiere centrarse en el presente y disfrutar al máximo de un fin de semana que estará lleno de emociones. Este llagar será uno de los 15 que ofrezca su producto el domingo en la plaza Mayor, donde además recibirá el galardón "Tonel de Oro" como homenaje a una historia de más de setenta años de dedicación a la sidra. "Es un orgullo y seguro que van a ser momentos bastantes emotivos en los que vengan a la mente recuerdos preciosos. A mi madre, que tiene 91 años, le llevaré el premio a casa para que ella también lo disfrute", afirma Andrés, al tiempo que su hijo Lucas, que dará continuidad en el futuro a este histórico negocio, sentencia que "nos encanta ver que la ciudad valora esta pasión familiar".