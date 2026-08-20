La venta del Dindurra refuerza el interés inmobiliario por los edificios históricos de Gijón

El Café Dindurra, en venta por 2,1 millones de euros para financiar la operación que creará unos 16 pisos de lujo en la manzana residencial que flanquea al teatro Jovellanos, refuerza la tendencia que desde hace ya un tiempo se aprecia en el mercado local: el interés por los edificios históricos y que puedan interesar a futuros compradores por el valor patrimonial del inmueble. Siguen en el mercado, por ejemplo, varias viviendas del edificio de la calle Covadonga, en esquina con San Bernardo, diseñado por Mariano Marín. También dos céntricos inmuebles de Manuel del Busto, uno ya en obras y otro pendiente de las últimas licencias, se erigirán pronto como grandes exponentes del mercado inmobiliario de lujo, sumados a proyectos pendientes como la recuperación del edificio Monte de Piedad, con la idea de reconvertirse en hotel, y la nueva vida que tendrá el palacete Martillo de Capua, adquirido por la clínica Insuas.

La cafetería del Dindurra cumple este año su 125.º aniversario y se concibió como ambigú del antiguo teatro Dindurra, hoy Jovellanos, si bien pronto se remodeló como estancia independiente para funcionar como local hostelero. Por sus mesas pasaron figuras como Federico García Lorca y Concha Velasco, y tras su remodelación en 1930, diseñada por Manuel del Busto, consolidó su arraigo como una de las cafeterías con más solera de la ciudad. Su cierre en 2013 se resolvió un año después con la llegada del Grupo Gavia, que desde entonces regenta el establecimiento como inquilino. Acaba de renovar su contrato de arrendamiento y, según han explicado sus responsables, no baraja pujar por el inmueble, cuya puesta en venta adelantó LA NUEVA ESPAÑA este lunes.

La operación que salga de esa venta completará el traspaso de otro bajo comercial de la misma manzana, la farmacia, que ha sido comprada por sus titulares, e impulsará la remodelación de las dos plantas y bajocubierta de los dos inmuebles que flanquean al teatro y que conforman una de las fachadas más señoriales de la ciudad. Según han explicado los promotores, un grupo de inversores representados por Dasar Gestión Patrimonial, esta fachada exterior se encuentra en buen estado, pero la reforma de interiores tendrá que acometer un refuerzo estructural por problemas hundimientos.

Saldrán de esa operación unas 16 viviendas de lujo y se sumarán a las más de 30 que se esperan construir en otro inmueble histórico de la ciudad: el que diseñó Manuel del Busto y que preside la esquina de San Bernardo con Emilio Villa. Las obras llevan meses en curso. Tendrá que esperar un poco más todavía el proyecto para otro inmueble histórico de este mismo arquitecto, el que se ubica en Los Moros, y cuya fachada tuvo que desmontarse casi en su totalidad por problemas estructurales y riesgo de desprendimientos. Sus promotores explican estar pendientes de "los últimos permisos" para poder iniciar las obras "cuanto antes" y dar a conocer su hoja de ruta, que en principio contempla crear ocho pisos de lujo.

Una venta por partes

Se incorporará también al mercado de lujo, en este caso por partes, el edificio que preside la calle Covadonga en su esquina con San Bernardo. Las cuatro últimas unidades que faltaban por comercializar salieron hace poco más de un mes a la venta en bloque por 2,8 millones, pero con la posibilidad de venderse por separado, de la mano de Grupo Horizonte y bajo la representación de Asturias Resolve & Legal Globe. Desde entonces, según los promotores, se ha vendido una de las unidades, la primera planta. Quedarían disponibles las viviendas de la segunda y tercera planta alineadas con la esquina noble del complejo y un bajocubierta.

Será interesante también, por último, la nueva etapa del palacete del Martillo de Capua, desde hace meses en trámites de quedar en manos de Insuas, una clínica urológica, y cuyos responsables confirmaron hace unas semanas haber culminado la operación. Señalaron que su intención con este nuevo inmueble es "relanzar" su oferta formativa con un proyecto que darán a conocer más adelante. El inmueble data de 1888 y se concibió como un palacete con menor volumetría que se amplió posteriormente. La construcción se ejecutó con Alejandro Alvargonzález como alcalde y bajo encargo de su esposa, Annie Treacher. Su aspecto actual se concibió en 1899 y lo diseñó Mariano Marín.