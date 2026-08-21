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Buscan a un joven que huyó de la escena tras golpear varios vehículos y volcar su coche en Gijón

El presunto autor impactó contra otros coches que estaban estacionados en el poblado de Santa Bárbara

La Policía Local investiga los hechos y trata de localizar al conductor

El coche volcado en Santa Bárbara.

El coche volcado en Santa Bárbara.

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Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gran susto en el poblado de Santa Bárbara, en Gijón. La Policía Local trata de localizar a un joven que colisionó con su coche contra otros vehículos y que, tras ello, se ausentó del lugar. El turismo en el que circulaba incluso volcó. Los agentes investigan los hechos, que se produjeron esta última madrugada, para esclarecer lo ocurrido y encontrar al presunto autor.

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No se reportan daños personales, más allá de los materiales fruto del impacto del coche contra otros vehículos que estaban estacionados en Santa Bárbara, una zona con calles y carreteras angostas en la que las viviendas están muy cerca de la calzada. Los vecinos transmitieron además su "malestar" por la entrada en el barrio "a horas intempestivas" de vehículos ajenos a Santa Bárbara.

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