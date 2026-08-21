Cinco heridos, uno de ellos grave, tras empotrarse una motocicleta contra una marquesina de autobús en Gijón
El conductor, de 17 años, perdió el control del vehículo al tratar de evitar a dos peatones que se cruzaron en la carretera y acabó contra una parada en la que esperaban otros dos jóvenes
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del miércoles al jueves en Somió
Grave accidente de tráfico en Gijón. El choque de una motocicleta contra una marquesina de autobús provocó en la madrugada del miércoles al jueves cinco heridos, uno de ellos de gravedad, el conductor del vehículo, que sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tiene 17 años. El motorista perdió el control de la moto al tratar de evitar a dos personas que se cruzaron en la calzada y se empotró contra una marquesina en la que esperaban otros dos jóvenes. Ocurrió en el cruce entre la carretera de Somió y la avenida de Dionisio Cifuentes.
Los hechos tuvieron lugar poco después de la una de la madrugada en la noche del miércoles al jueves. Agentes de la Policía Local se personaron allí para recopilar datos del accidente, que se saldó con cinco heridos de diversa consideración. El motorista fue el peor parado. Su acompañante, una joven de 21 años, también resultó herida. Uno de los peatones que emergió en la carretera sufrió un atropello y resultó también herido de consideración. Los jóvenes que aguardaban en la parada padecieron lesiones leves. Los heridos de menor consideración fueron derivados al Hospital de Cabueñes.
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