Gijón dará licencia directa para construir casi 600 nuevas viviendas antes de fin de año

La demanda de vivienda impulsa las promociones de obra nueva y Gijón, que ya el año pasado fue el tercer municipio costero de España con más visados expedidos, tramitará a lo largo de este año licencias directas para la construcción de más de 400 pisos. Esta es la estimación, al menos, que baraja la concejalía de Urbanismo, que hasta este mes ha validado ya permisos para levantar diez nuevos edificios y 41 casas. Se tratan en todos estos casos de licencias directas que afectan a proyectos ubicados en ámbitos ya desarrollados urbanísticamente y que no precisan de planes especiales ni estudios detalle para salir adelante. Sumando la previsión de que antes de fin de año se dé luz verde a otros 16 nuevos edificios y más de un centenar de chalés, la ciudad podría cerrar este 2026 con el visto bueno para sumar casi 600 nuevas viviendas a su parque inmobiliario.

Gijón expidió el año pasado 854 visados de obra nueva y un nuevo análisis de Tinsa, del que se hizo eco ayer LA NUEVA ESPAÑA, sitúa a la ciudad como el tercer municipio costero de España con más actividad constructiva y solo por detrás de dos localidades de la Costa del Sol: Mijas (1.670 visados el año pasado) y Estepona (1.278). Cristina Arias, directora del servicio de estudios de la sociedad de tasación responsable del análisis, señalaba ayer a preguntas de este diario que "desde 2020 en Gijón se están visando una media de 660 viviendas anuales", unas cifras que sitúan a la ciudad como motor constructivo de Asturias. Oviedo cerró el año pasado con 356 visados y resulta llamativo el caso de Avilés, que cerró el mismo ejercicio con solo 18 viviendas. Arias añade que la media de visados de la ciudad avilesina desde 2020 es de un centenar de visados al año, con balances especialmente bajos en 2025 y 2022.

La media de 660 viviendas nuevas visadas cada año que refleja Tinsa parece que se mantendrá también durante este 2026. La concejalía de Urbanismo, que es responsabilidad del forista Jesús Martínez Salvador, señala que solo en licencias directas –las que no necesitan de desarrollos urbanísticos previos porque son proyectos ya contemplados en el plan general de ordenación vigente– se expedirán ya varios cientos. En concreto, en lo que va de año se han concedido ya permisos para construir diez edificios que suman en sus proyectos 199 pisos y, también, se ha dado luz verde para 41 viviendas unifamiliares.

Además, a fecha de ayer se encontraban en tramitación las licencias directas para otros 16 edificios de vivienda colectiva que sumarán 213 pisos y para otras 136 viviendas unifamiliares. Se espera que todos estos permisos salgan adelante salvo que algún promotor renuncie al proyecto o que desde el Ayuntamiento se pida algún requerimiento que no llegue a prosperar, pero los trámites hoy en curso, al no precisar de desarrollos urbanísticos previos, se resolverán todos antes de fin de año. Si todos los planes salen adelante, el balance total de nuevas viviendas en Gijón este año se cerrará en 589, de ellas 177 casas unifamiliares y otros 412 pisos.

A la lista habrá que sumar las posibles promociones pendientes del desarrollo de planes especiales y estudios detalle, cuya tramitación resulta más laboriosa y se alarga más en el tiempo, y también los proyectos de vivienda pública que quieren impulsar tanto el Principado como el Ayuntamiento. La ubicación de estas nuevas viviendas impulsadas por el sector privado, por lo demás, está más o menos repartida por el concejo, si bien por la disponibilidad de terreno se aprecian al menos varios proyectos nuevos en la zona oeste y la zona sur.

Arias, además, añade que la encuesta realizada al sector inmobiliario en la costa asturiana señala que entre Muros del Nalón y Villaviciosa, enclave entre el que se encuentra Gijón, los expertos reportan estar "notando una ralentización en el mercado inmobiliario y menos afluencia de compradores de fuera de la región". Ese riesgo de estancamiento se está notando en las operaciones de compraventa, que siguen siendo altas (3.778 transacciones el año pasado), pero ya sin batir nuevos récords y con una demanda que, como sigue al alza, no da tregua a los precios.

"Se considera que la vivienda vacacional está distorsionando el mercado residencial de la zona dado que vivienda hasta entonces habitual se destina de forma creciente a alquiler vacacional", comenta Cristina Arias. "También se está impulsando la construcción de vivienda vacacional por parte de promotores pequeños y medianos, sin que esto signifique que sea la actividad mayoritaria en esta zona", añade. De acuerdo a los sondeos de Tinsa, el comprador mayoritario de vivienda vacacional en la costa asturiana es de procedencia nacional.