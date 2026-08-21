Hallan una calavera humana en un coche abandonado cuando iban a desguazarlo en Gijón

Sorprendente hallazgo en Gijón. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron en la mañana del pasado miércoles hasta un desguace de la ciudad después de que los trabajadores del negocio encontrasen una calavera humana en el interior de un coche abandonado desde hacía tiempo que iban a desguazar. Por el momento, la hipótesis principal descarta que pueda tratarse de un cráneo vinculado con una muerte violenta, pero los restos se han enviado al anatómico forenses para su análisis.

La Policía cotejó la información del vehículo para dar con su dueño, al que ya han tomado declaración. Se trata de individuo sin antecedentes que explicó que hacía tiempo que había dejado abandonado el coche y meses después le llegó una multa junto a una notificación del Ayuntamiento de Gijón en la que se le informaba de que su coche iba a ser retirado de la vía pública para posteriormente ser llevado a un desguace.

El coche en cuestión estuvo en el depósito municipal. Explican fuentes próximas que el proceder habitual es intentar dar con los propietarios y que, pasado un tiempo considerable y agotando todas las vías para contactar con el dueño del vehículo, se opta por su traslado al desguace. Eso sí, por normativa, detallan las mismas fuentes, en el depósito municipal no pueden examinar el coche ni abrir ninguno de sus compartimentos. Es por ello que, tras no tener respuesta del dueño en un plazo normal, se envió a un desguace de la ciudad.

Del depósito al desguace

El coche llegó hace ya unos meses al negocio encargado de estas tareas, pero no fue hasta ayer por la mañana cuando los trabajadores se encontraron con el macabro hallazgo. De inmediato alertaron a la Policía y varios agentes se personaron en el lugar. Sobre la mesa está la posibilidad de que se trate de una pieza como las que habitualmente utilizan los estudiantes de medicina. El resultado de los análisis que se practiquen en el Instituto de Medicina Legal serán claves para descartar cualquier otra vía de investigación.

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Este tipo de hallazgos no son tan inusuales como cabría pensar. El pasado mes de mayo, por ejemplo, la Policía Nacional abría una investigación para determinar la procedencia de una calavera aparentemente humana localizada en una vivienda abandonada desde hace años en el barrio de El Muselín. Agentes de la Científica exploraron la vivienda y también analizaron los restos óseos sin que aquel incidente tuviese derivadas criminales. Aquella casa en cuestión llevaba más de tres lustros deshabitada.