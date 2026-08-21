Malena Cortina, nueva presidenta de Abierto Hasta el Amanecer: "Queremos seguir defendiendo la cultura y los derechos de la gente"

La asociación juvenil gijonesa Abierto Hasta el Amanecer comienza una nueva etapa con Malena Cortina (Oviedo,1998) al frente. Licenciada en Pedagogía y con una amplia formación en el ámbito social, toma el relevo de Rui Pinto con el objetivo de consolidar la estructura del colectivo, actualizar sus programas a las necesidades reales de la juventud gijonesa y preparar un año clave por la celebración del 30 aniversario de la entidad como referente asociativo de la ciudad.

¿Cómo ha llegado a la presidencia?

Entré hace casi tres años, y quería trabajar con gente, que es lo que más me gusta, especialmente con adolescentes y niños. Estuve de animadora en el área de cultura, cogí la coordinación pero solo un tiempo y volví a ser animadora. Fue Rui Pinto quien me propuso a mí y luego se votó en la asamblea y salió que sí, por mayoría absoluta. Ahora estoy aclimatándome un poco a lo que es la presidencia, tema burocrático y económico.

¿Cómo influye ese bagaje?

Siempre es positivo conocer la entidad, es verdad que solo trabajo en cultura y que hay más áreas, entonces al final conoces a grueso modo un porcentaje bajo del trabajo de la entidad, sí te ayuda a ver desde dentro en qué se puede mejorar y te da la perspectiva de cómo trabaja todo el equipo. Al final tú representas y tienes que pelear por las ideas de cara al ayuntamiento o a los organismos correspondientes. La diferencia es poca, pero te da esa ventaja de conocer cómo se trabaja, de conocer también cómo afecta a las personas, porque es un trabajo con mucha carga mental. Entonces bueno, te da como esa paciencia e intento que la empatía también.

¿Qué balance hace de la etapa de Rui Pinto y qué busca trasladar en la entidad?

Tenía muchas ideas muy buenas y al final es una pena que se pierda eso que está intentando sembrar, pretendo seguir esa línea y llevarlas a la práctica. Cuando intentas abarcar muchas cosas, porque hay ideas muy buenas, es difícil, ya que hay que materializarlas, hay que centrarse en una idea, ir a por ella y luego saltar a la siguiente. Estamos basadas en un estudio de realidad hecho hace bastante tiempo y un punto de partida que quiere todo el equipo es hacer como un miniestudio de realidad, un poco actualizado porque los barrios cambian, la juventud es muy diferente, las necesidades son muy distintas y los hobbies también. Es importante también el ejercer de un punto de defensa de la cultura. Es la esencia de Abierto y hay que seguir tirando por ahí.

¿Cómo le gustaría que evolucionara esta asociación en su mandato?

Bueno, así a nivel como muy utópico, me gustaría que creciera muchísimo, tanto el área de voluntariado como el nivel de actividades que hacemos. Obviamente, es muy utópico porque depende del dinero que hay y los recursos, pero bueno, Abierto ya significa mucho para la ciudad y que por lo menos siga igual, siga siendo un referente y que sí conquistemos nuevos espacios, conozcamos nuevas entidades sociales y sobre todo el seguir defendiendo la cultura y los derechos de la gente en el sentido que toda la juventud y los jóvenes no tan jóvenes sientan que se pueden apoyar en abierto para defender sus causas.

¿Cómo planean dar respuesta a toda la demanda del área deportiva?

Dependemos del dinero público y de los recursos propios de la entidad. El área de deporte cuenta con cuatro personas y la de cultura con otras cuatro. Es un equipo muy reducido para abrir tantísimos espacios. Es verdad que tenemos la cesión de espacios muy importantes, pero claro, eso implica muchas reuniones de equipo y ver cómo podemos abordar para dar pie también a que participe la gente que lleva en lista de espera un tiempo, porque es gente que también merece participar. Es complejo. Vamos a intentar darle un vuelco, que en este caso sería hablando con la coordinación de Deporte y el propio equipo, y a ver qué podemos hacer, surgió la idea de hacer pachangas, que no es lo mismo, porque entiendo que ir a Fútbol 7, a Mareo, es verdad que no es lo mismo, pero que por lo menos presta, puedes jugar y estar en Abierto.

¿Qué vías de apoyo institucional o alternativas consideran para garantizar el funcionamiento?

Tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento en general y nos apoya mucha gente. En ese sentido "Abierto" va muy bien, que de hecho, ya hemos recibido palabras de apoyo, de concejales, de juventud y demás de cara al 30º. aniversario. Ellos también son quienes se van a involucrar en ayudarnos a encontrar esa financiación, de momento tenemos bastante apoyo, aunque necesitamos movernos más por tema privado, como colaborar con pequeños comercios locales, que antes se hacía mucho, quizá también es un punto de apoyo muy importante de cara a la actividad de "Abierto", que se puede ir mirando y ya tener un poco vínculo con esos negocios, con la Revoltosa, por ejemplo, y podemos ganar en colaboraciones y nutrirnos ambas partes.

¿Qué radiografía esperan obtener de las necesidades actuales de los jóvenes?

Hemos sacado una pequeña encuesta de cara a la juventud. Es verdad que nos centramos en Gijón, aunque pueden contestar gente de otras zonas, porque al final, es conocer las necesidades de la juventud en general. Hemos descubierto pproblemáticas como la falta de espacios públicos donde jugar, hay pocos espacios deportivos, por ejemplo, cubiertos, donde poder jugar si hace mal tiempo, el tema de la vivienda, también es una preocupación bastante amplia, y luego en los barrios más obreros sobre todo, preocupa a la situación laboral, el tema de los salarios o de los tipos de contrato. Intentamos ver cómo cubrir esas necesidades, es muy utópico, porque nosotros en casos como con la vivienda, es complejo, pero podemos hablar con los organismos competentes para intentar hacer alguna cosa.

¿Qué otros proyectos culturales o formativos tienen sobre la mesa?

El préstamo de libros, que lleva tiempo sin hacerse, que la web sea como la de una biblioteca. Por primera vez, las jornadas de igualdad que organizamos en septiembre se van a hacer mixtas, hasta ahora siempre han sido no mixtas y no le encontramos mucho el sentido a día de hoy, porque si pretendemos lanzar un mensaje de inclusión, necesitamos a ambas partes de la población. Los proyectos que tenemos en la Camocha, también queremos darles un poco un cambio, profesionalizarlo más.

¿Cómo se perfila el aniversario?

Siguiendo la línea de lo que Rui ya había planteado, pretendemos hacerlo bastante grande, porque al final la importancia de Abierto es mucha. Treinta años se dicen pronto, pero son muchos. Siempre hacemos la fiesta en la playa en junio. Este año pretendemos que la fiesta en la playa como tal, no se haga, a cambio, nos gustaría una semana de celebración del 30º. aniversario, incluyendo actividades en la playa, por supuesto, pero incluir una exposición también de uniformes que hemos tenido, fotografías antiguas de "Abierto". Contaremos también con colaboraciones de otras entidades como Mar de Niebla, con el Conseyu, etc. y así ver si podemos organizar una exposición. Haremos también actuaciones en directo, actividades grandes, intentar abrir espacios que no solemos abrir de normal.

¿Cómo pueden ayudar las personas a esta asociación?

Tenemos un área de voluntariado donde cualquiera que tenga más de 16 años, puede participar y ayudar en todo. Ayudar en todo es un pilar fundamental de "Abierto" que me gustaría que creciera mucho más, porque somos una entidad que trabajamos con miles de personas al año, entonces la colaboración del voluntariado es imprescindible porque si no, solamente el personal sería inabarcable.

¿Un mensaje que quiera lanzar a toda esa población de Gijón para que se sume a esta colaboración y que podáis crecer aún más?

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Abierto es la gente, no es el personal de la entidad, es la ciudad entera. Necesitamos que la gente colabore, no solo a través de donaciones o que nos ayuden a conseguir fondos propios para renovar materiales, etc., sino también que nos ayuden metiéndose en el voluntariado a través de la relación de las actividades, que otras entidades contacten con nosotras para echarles una mano en lo que sea.