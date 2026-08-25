Abierto el plazo de inscripción para la formación de Gijón Impulsa para dar forma a proyectos emprendedores

El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 14 h.

Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas se ha diseñado este itinerario formativo.

Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades de emprendimiento.

Se celebrará del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.

Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.

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