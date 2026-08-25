Abierto el plazo de inscripción para la formación de Gijón Impulsa para dar forma a proyectos emprendedores
Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores del municipio de Gijón, diseñado para adquirir habilidades de emprendimiento
M. O.
El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 14 h.
Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas se ha diseñado este itinerario formativo.
Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades de emprendimiento.
Se celebrará del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.
Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.
Para cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar con nosotros por los siguientes medios:
Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.
Edificio Impulsa.
C/ Los prados, 166 – 33203
Tfno.: 984 84 71 00
Email: emprende@gijon.es
- Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
- Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
- Hallan una calavera humana en un coche abandonado cuando iban a desguazarlo en Gijón
- Dolor en el sector del transporte por la muerte del empresario gijonés Jesús Gil Moreno: 'Era un referente
- Cinco heridos, uno de ellos grave, tras empotrarse una motocicleta contra una marquesina de autobús en Gijón
- Colas kilométricas para acceder a la playa de Poniente: así se vivió una tarde histórica en Gijón