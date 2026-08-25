Un conflicto por una rampa lleva a esta barriada de Gijón a acudir al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: "Nos están asfaltando encima y estamos en tierra de nadie"

Unas dudas e incertidumbres que han llevado a los vecinos de La Tejerona a acudir al Defensor del Pueblo. Un grupo de vecinos de esta barriada de Gijón han decidido recurrir al organismo presidido por el exministro Ángel Gabilondo para que les clarifique en qué tipo de suelo viven y qué usos tiene. Es decir, si se trata de suelo público, privado o privado de uso público. El asunto, explican, tiene para ellos importancia capital porque denuncian que desde hace años el mantenimiento de la zona por parte del Ayuntamiento no cumple con sus expectativas e, incluso, tienen problemas para que acuda la Policía Local si hay algún problema con el aparcamiento. "Lo único que pedimos al Ayuntamiento es que nos aclaren qué es La Tejerona y nos ayuden a regularizarla", cuenta Susana Martino, una vecina de la zona que actúa como portavoz de la barriada.

Esta situación que ellos entienden como de indefinición les ha llevado a recurrir al Defensor del Pueblo. Denunciaron la situación este lunes, 24 de agosto. La decisión se tomó después de lo que entienden que fue "la gota que colmó el vaso". Esto es fue que en La Tejerona hay en marcha una nueva promoción de viviendas. Dicha promoción se encuentra en la carretera de Ceares, es decir, en la AS-377. Se trata de un bloque de 28 viviendas y un garaje. El problema está con la rampa de salida de la cochera porque, inciden, en que estaba anunciado que solo iba haber una rampa hacia la carretera de Pola de Siero pero que, "para su sorpresa", ahora se está haciendo otra que da directamente a La Tejerona.

Esto es importante porque, aseguran que según los escrituras de las viviendas, los propietarios disponen del 1/138 parte de los viales, aparcamientos y zonas comunes. Lo que implica que dicha rampa ocuparía un posible terreno privado. Según declara Martino, los vecinos nunca llegaron a hacer una cesión al Ayuntamiento ni hubo recepción municipal. "El Ayuntamiento no puede conceder servidumbres de paso rodado sobre la propiedad privada sin el consentimiento de sus dueños. Carece de competencias para ello. Necesitan la unanimidad de los 138 propietarios", declara Martino.

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Este proceso hasta llegar al Defensor del Pueblo tuvo recorrido. El 15 de julio solicitaron al Servicio de Patrimonio certificación de si consta acta de recepción o escritura de cesión de los viales y el 31 una denuncia ante la concejalía de Urbanismo. El 24 de agosto, el mismo de la denuncia formal ante el Defensor del Pueblo, hicieron una petición formal a Alcaldía. "Ahora mismo estamos en tierra de nadie y nos están asfaltando encima", zanja Martino. La asociación de Cruz de Ceares fue quien inició todo esto y reunió a todos los vecinos de La Tejerona sin ser de la propia asociación para comunicar que habían pedido en junio los expedientes de la obra y con la misma respuesta, el silencio.