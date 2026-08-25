Gijón, epicentro de la tuna el 26 de septiembre: así será la actuación benéfica que acogerá el teatro Jovellanos

Una actuación "atractiva y divertida" por una buena causa. El teatro Jovellanos acogerá el sábado 26 de septiembre, a las 19.00 horas, una actuación benéfica de Tuna España a favor de la fundación gijonesa Daf, que trabaja desde 2004 para mejorar distintos aspectos de la vida de las personas de países como India, Nepal y Bután. "Todo lo recaudado servirá para mantener un proyecto que tenemos en Maharastra, que consiste en becar a niños que puedan estudiar algún estudio agrícola para ayudar al desarrollo de las tierras de aquella zona", explica el médico gijonés Armando Menéndez Suárez, el presidente de Daf.

En total, más de 250 tunos procedentes de toda España e incluso de países de Latinoamérica participarán en la cita de Gijón. Ellos serán los encargados de llenar la ciudad de ambiente con sus voces, guitarras, bandurrias y laúdes. "Nos reunimos para celebrar la música, la amistad y una de las tradiciones universitarias más antiguas y singulares de España", indica el organizador del evento, el médico gijonés Pedro García, director de Clínica Molinón e integrante de Tuna España.

Pedro García indica que comenzó a pensar en poner en marcha este concierto en Gijón cuando observó el éxito que tuvo el recital que realizaron tras los Carnavales en Cádiz. "Desde el inicio tuve claro que quería hacer algo parecido en Gijón cuando terminase el verano, que es una época en la que la ciudad empieza a decaer. Esto seguro que le dará vida y alegría a Gijón durante todo ese fin de semana", comenta García.

Reconocimiento a Carmen Moriyón

La actividad de los tunos no se reducirá tan solo al concierto del Jovellanos. El viernes 25 de septiembre estarán al mediodía en la plaza Mayor, donde distinguirán a la alcaldesa, Carmen Moriyón, como "Dama de España". Durante toda esa jornada estarán tocando por las calles y, por la tarde, pasarán por la iglesia de San Pedro.

El sábado, por la mañana, estarán en la Laboral para cantar en el Paraninfo y a las 19.00 horas será el concierto del Jovellanos. Previamente, Tuna España nombrará "Caballero español" a Armando Menéndez por su labor a través de su fundación en países como India, donde ha logrado poner en marcha clínicas, colegios y otros proyectos. En el concierto, Pedro García adelanta que "los asistentes se van a divertir mucho". "La parte musical es muy buena, pero también habrá mucho cachondeo. Las tunas siempre tienen que ser divertidas", remarca García.

Tanto García como Armando Menéndez y Ana Ardura, la directora de la Fundación Daf, coindicen a la hora de señalar que "nuestra ciudad siempre apoya este tipo de cuestiones y esperamos que llenen el teatro y que les resulte una experiencia divertida".

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Las entradas, que tienen un precio de 10 euros, ya están a la venta tanto en la web oficial de venta de entradas del teatro Jovellanos, como en las taquillas del propio teatro.