Gijón Impulsa reconoce a las pymes o startups de la ciudad que piensan en dar el salto al sector de la defensa en el Defence & Tech Summit
Se trata de un encuentro que conecta innovación, tecnología, industria, talento e inversión alrededor de la nueva Base Tecnológica e Industrial de la Defensa
M. O.
Gijón no solo acoge el futuro de la defensa. Quiere impulsarlo.
¿Eres una pyme o startup y estás pensando en dar el salto al sector de la defensa?
Desde Gijón Impulsa nos sumamos como patrocinador a DEFENCE & TECH SUMMIT by SMEs, un encuentro que conecta innovación, tecnología, industria, talento e inversión alrededor de la nueva Base Tecnológica e Industrial de la Defensa.
La defensa europea vive un momento de transformación: autonomía estratégica, innovación dual-use, nuevas cadenas de suministro y grandes programas abren una oportunidad real para pymes, startups y empresas tecnológicas.
Y Gijón tiene ecosistema para estar a la vanguardia.
Empresas como PixelsHub, CastroAlonso y otras compañías de nuestro municipio demuestran que desde Asturias también se puede competir en sectores estratégicos, tecnológicos y de alta exigencia.
Por eso, en el marco de la SMEs & Startup Competition del Summit, financiamos un premio de 10.000 €, patrocinado por Gijón Impulsa, para reconocer a una pyme o startup tecnológica, industrial o de cadena de suministro con capacidad de impacto en defensa.
Se buscan empresas con soluciones diferenciales y ambición para explorar nuevas oportunidades en:
IA, ciberseguridad, simulación, XR, datos, espacio, robótica, fabricación avanzada, mantenimiento, logística, formación o tecnologías dual-use.
Si tu empresa puede aportar soluciones a la nueva cadena de valor de la defensa, no dudes en apuntarte en https://defencesummit.es/startup-smes-competition/
Además, si eres parte de nuestra comunidad y tu empresa o entidad está interesada en asistir, la organización ha creado para nosotros un código de descuento, que puedes solicitarnos.
Nos vemos en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026.
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