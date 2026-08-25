El Grupo Covadonga prepara cinco días de fiestas con música, deporte y tradición

El Real Grupo de Cultura Covadonga celebrará del 4 al 8 de septiembre sus Fiestas del Grupo 2026, con cinco jornadas de actividades musicales, deportivas y familiares. La programación incluye como principales reclamos las actuaciones de Villaboy Band y la Orquesta La Fórmula, los tradicionales fuegos artificiales y los actos de homenaje a socios y deportistas. El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, destacó durante la presentación que las fiestas son "uno de esos momentos del año en los que el Grupo se encuentra consigo mismo", además de recordar su capacidad de convocatoria: el día grande de 2025 registró 11.500 accesos.

Música y fiesta hasta la madrugada

Las celebraciones arrancarán el viernes 4 de septiembre en Mareo, donde la Orquesta La Fórmula actuará a partir de las 22 horas. Para facilitar los desplazamientos, el Grupo habilitará un servicio gratuito de lanzaderas desde el entorno del Hotel Begoña hasta Mareo, con regresos durante la madrugada.

El sábado 5 comenzará a las 12.30 horas con el II Festival “La Folixina”, organizado por la Sección de Coros y Danzas del Grupo y dedicado a la cultura y el folclore asturiano. A continuación, las sesiones vermut tomarán protagonismo con Nerea Vázquez, de 13.30 a 14.30 horas en La Parrilla. Ya por la tarde, a las 20 horas, será el turno del Orfeón del Grupo, que ofrecerá un concierto en la sede de Begoña. La jornada concluirá con DJ Saimons, desde las 22.30 horas en el Escenario Central.

El domingo 6 será uno de los días más emotivos de las fiestas con el tradicional reconocimiento a los socios de mayor antigüedad. En total, 1.594 socios y socias recibirán este año algún tipo de reconocimiento: 555 Socios de Mérito, 407 Socios de Honor y otros 632 que recibirán el diploma en sus domicilios. La jornada también tendrá música con Dinosaurio Meteorito, que protagonizarán la sesión vermut de 14 a 15 horas.

El lunes 7 llegará uno de los principales reclamos de esta edición. Villaboy Band actuará a partir de las 22.30 horas en el Escenario Central. La formación asturiana ofrecerá su repertorio de grandes éxitos del pop-rock antes de que, a medianoche, lleguen los tradicionales fuegos artificiales. La fiesta continuará después hasta las dos de la madrugada con DJ Dani Vieites. Antes, durante la sesión vermut, Los Solomones pondrán música al mediodía con una propuesta que recorre el swing, el blues, el soul, el funky y el jazz.

“Queremos que cada día de las Fiestas tenga su propia banda sonora”, señaló el vicepresidente segundo, Pedro Carrillo, que destacó además la presencia de artistas vinculados a Asturias.

Las fiestas concluirán el martes 8, Día de Asturias, con la procesión de la Santina, la ofrenda floral en recuerdo de los socios fallecidos y la celebración de la Santa Misa. Después tendrá lugar el homenaje a los 164 deportistas, técnicos o árbitros que durante 2025 lograron una medalla en campeonatos de España o participaron como internacionales. También se reconocerá a los empleados que cumplen 25 años de servicio y se entregarán las distinciones de Trayectoria Deportiva y Grupista Ejemplar. La música pondrá el cierre con la gijonesa Julia Sariego, que actuará de 14 a 15 horas en La Parrilla.

Deporte, familia y gastronomía durante las cinco jornadas

La programación deportiva se desarrollará en paralelo con encuentros de baloncesto, hockey, voleibol y balonmano, además de la visita del Sporting de Gijón de veteranos y del equipo italiano Sinergy Venecia de voleibol.

Entre las novedades figura el primer Desafío del Grupo, una prueba por parejas con seis estaciones, y un torneo de pickleball. También regresarán el maratón familiar, el minigolf, la carrera popular de Mareo y la tradicional caminata desde Las Mestas hasta Mareo, vinculada a una acción de recogida de residuos. “Toda la oferta cultural viene de la mano de la oferta deportiva”, resumió el director deportivo, Nacho Aybar, que destacó la variedad de propuestas para socios y deportistas.

Las familias contarán además con juegos, hinchables y los Juegos de Oposición para niños de entre 5 y 12 años. La oferta gastronómica incluirá las foodtrucks de Berty’s, Chibiski, Tres Nonnas, La Gufrería, La Crepería y Helados Verdú, a las que se suma este año Panrís, con dos vehículos.

Como principal novedad en materia de acceso, los acompañantes no socios deberán adquirir un pase de 10 euros para acceder a las fiestas a partir de las 20 horas. El Grupo justifica esta aportación por los costes de seguridad, limpieza y asistencia sanitaria de una celebración que congrega cada año a miles de personas.